Арестовано имущество начальника автобронетанковой службы ЦВО

Имущество начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова арестовано по решению суда. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Судом на имущество Путилова наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей», — говорится в заявлении СКР, размещенном на официальном сайте ведомства. Такая мера принята для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
Путилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа. Уголовное дело против него возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ.
По данным следствия, в 2023-2024 годах Путилов был обязан контролировать исполнение контрактов по ремонту и обслуживанию техники, заключенных в рамках гособоронзаказа ИП Чудиновым. За общее покровительство Путилов получил от представителя индивидуального предпринимателя взятку в сумме 10 млн рублей. После задержания Путилова поместили под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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