Арестовано имущество начальника автобронетанковой службы ЦВО

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Уголовное дело в отношении Путилова передано в суд для рассмотрения по существу (фото из архива)
Уголовное дело в отношении Путилова передано в суд для рассмотрения по существу (фото из архива) Фото:

Имущество начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа  генерал-майора запаса Дениса Путилова арестовано по решению суда. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Судом на имущество Путилова наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей», — говорится в заявлении СКР, размещенном на официальном сайте ведомства. Такая мера принята для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

Путилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа. Уголовное дело против него возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ.

По данным следствия, в 2023-2024 годах Путилов был обязан контролировать исполнение контрактов по ремонту и обслуживанию техники, заключенных в рамках гособоронзаказа ИП Чудиновым. За общее покровительство Путилов получил от представителя индивидуального предпринимателя взятку в сумме 10 млн рублей. После задержания Путилова поместили под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Имущество начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа  генерал-майора запаса Дениса Путилова арестовано по решению суда. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Судом на имущество Путилова наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей», — говорится в заявлении СКР, размещенном на официальном сайте ведомства. Такая мера принята для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий. Путилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа. Уголовное дело против него возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ. По данным следствия, в 2023-2024 годах Путилов был обязан контролировать исполнение контрактов по ремонту и обслуживанию техники, заключенных в рамках гособоронзаказа ИП Чудиновым. За общее покровительство Путилов получил от представителя индивидуального предпринимателя взятку в сумме 10 млн рублей. После задержания Путилова поместили под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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