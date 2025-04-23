Сотрудницу «Русского дома» задержали, обвинив в вербовке наемников: что известно о Наталье Секериной

Сегодня, 23 апреля, в Оше (Киргизия) была задержана сотрудница Российского центра науки и культуры («Русского дома») по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщили в суде Первомайского района Бишкека.
Она будет находиться под арестом на время следствия. Ей может грозить от семи до 10 лет. В представительстве Россотрудничества в Бишкеке заявили, что не располагают полной информацией об ее аресте и надеются на объективное расследование. Подробнее — в материале URA.RU.
Что известно о задержании Секериной
В городе Ош сотрудницу «Русского дома» Наталью Секерину задержали представители силовых структур Киргизии по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека. Согласно решению суда, Секерина будет находиться под арестом до 17 июня на период проведения следственных мероприятий.
Кроме нее были задержаны еще четыре человека, включая сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина. Против них возбуждено уголовное дело по статье о вербовке, финансировании и обучении наемников для участия в вооруженных конфликтах или насильственных действиях. В случае признания вины Секериной грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет.
Как отреагировали на ее арест в Россотрудничестве
В представительстве Россотрудничества в Бишкеке заявили, что не располагают полной информацией по предъявленным Наталье обвинениям, однако обеспокоены ее судьбой. В ведомстве уточнили, что Секерина — гражданка Киргизии и работает в Русском доме с июля 2024 года. Она отвечает за взаимодействие Ошского филиала с медиа. При этом представители Россотрудничества охарактеризовали ее как добросовестного и ответственного работника.
В организации выразили уверенность, что права и безопасность Секериной будут обеспечены, а расследование пройдет объективно. Там также отметили, что деятельность Российского центра науки и культуры осуществляется строго в рамках межправительственного соглашения, исключая любые спекуляции.
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