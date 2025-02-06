В Баку хотят закрыть «Русский дом»: какие претензии накопились у Азербайджана и чем ответит Россия

МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку
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Власти Азербайджана хотят закрыть Русский дом в Баку
Власти Азербайджана хотят закрыть Русский дом в Баку Фото:

МИД Азербайджана намерен закрыть Русский дом в Баку при Россотрудничестве, учрежденный еще в 1997 году на основании соглашения между правительством РФ и азербайджанскими властями. В международном ведомстве Азербайджана считают, что учреждение работает нелегально, так как не имеет юридического статуса. URA.RU рассказывает, в чем причина недовольства Азербайджана и каким может быть ответ РФ.

Азербайджан сам отказывает в регистрации 

В МИД Азербайджана потребовали закрытия Русского дома в Баку из-за отсутствия регистрации как юридического лица. Об этом сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, собственник помещения, где размещается Русский дом, потребовал освободить здание в течение полутора месяца, так как владелец якобы будет его продавать, сообщает RT.

МИД Азербайджана хочет закрыть Русский дом из-за отсутствия юридической регистрации
МИД Азербайджана хочет закрыть Русский дом из-за отсутствия юридической регистрации
Фото:

При этом Примаков обозначил, что Россия неоднократно обращалась к властям Азербайджана с просьбами оказать содействие в процессе регистрации учреждения. Однако, уточнил он, переговоры о новом помещении для Русского дома пока не принесли желаемых результатов, отмечает MK.RU.

По его словам, потенциальный владелец здания в данный момент «взял паузу». Это усложняет поиск альтернативных вариантов для дальнейшей деятельности Русского дома, передает телеканал «Царьград».

Обвинения РФ во вмешательстве в дела Баку

Азербайджан официально уведомил российскую сторону о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на своей территории. Об этом сообщает агентство Report, ссылаясь на свои источники. По данным журналистов, это решение якобы является частью стратегии Азербайджана по защите национальных интересов и демонстрации независимости от внешнего вмешательства.

Русский дом в Баку обвиняют якобы в шпионаже и сепаратизме
Русский дом в Баку обвиняют якобы в шпионаже и сепаратизме
Фото:

Информированные источники утверждают, что Азербайджан ранее поступил аналогичным образом с американским агентством USAID, которое также обвинили во вмешательстве в дела страны. В ответ на эти обвинения глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что деятельность Российского культурного центра в Баку была направлена исключительно на гуманитарное сотрудничество, передает «Национальная служба новостей».

«Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никаким политическими вопросами... Этого никогда у нас не было. Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им», — подчеркнул он. 

Азербайджан после направления ноты о прекращении работы Русского дома в Баку ожидает от российской стороны «соответствующих мер в этом направлении», заявили в азербайджанском МИД. Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны. 

Силовики усилили контроль за Русским домом

В начале февраля, азербайджанские правоохранители усилили контроль над зданием Русского дома в Баку. Они установили наружные камеры наблюдения, писали азербайджанские журналисты, ссылаясь на свои источники. Они вновь упоминали отсутствие регистрации у учреждения, а также обвиняли представителей Русского дома в шпионаже. 

Россотрудничество подаст в суд

Еще до этого азербайджанские СМИ начали писать о том, что Русский дом якобы является место для шпионов и сепаратистов. Соответствующий сюжет выпускал телеканал Baku.tv. Председатель Россотрудничество Евгений Примаков не стал игнорировать эти обвинения.

«В сюжете журналистка безосновательно утверждает, что здесь базируются шпионы и сепаратисты. По моим данным, Baku.tv получает финансирование от правительства Азербайджана», – сообщил руководитель организации.

Примаков уточнил, что Россотрудничество подаст судебный иск на защиту деловой репутации. От азербайджанской стороны ожидаются неопровержимые доказательства их заявлений или же опровержение и извинения, передает «Общественное телевидение России».

Евгений Примаков заверил, что деятельность Русского дома не несет в себе политическую подоплеку
Евгений Примаков заверил, что деятельность Русского дома не несет в себе политическую подоплеку
Фото:

Глава агентства напомнил, что Русский культурный центр в Азербайджане функционирует на основе межправительственного соглашения и придерживается всех необходимых законов и договоренностей, занимаясь деятельностью в области образования, культуры и науки. Примаков выразил уверенность в том, что иск будет выигран.

«Кроме того, хочу добавить: подобные иски, связанные с работой Русского Дома в Берлине, мы уже выигрывали в Германии. Немецкие СМИ были вынуждены опубликовать опровержения», — отметил Примаков.

Франция решила повторить за Азербайджаном

Русский дом в Париже также планируют закрыть
Русский дом в Париже также планируют закрыть
Фото:

Франция также сейчас предпринимает активные меры для блокировки деятельности Русского дома в Париже, включая заморозку его банковских счетов. Об этом сообщил журналистам РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Однако в случае с Азербайджаном, деятельность Русского дома в Париже как раз таки легальна с юридической точки зрения.

"У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счет, тем более что Русский дом здесь существует на легальной основе, на основе двустороннего соглашения, и в России работает Французский культурный центр. Это негативное развитие событий последних недель", — сказал Мешков. 

По словам посла, текущая ситуация угрожает долгосрочным культурным связям между Францией и Россией. Русский дом в Париже играет ключевую роль в поддержании культурного обмена между двумя странами, и его потенциальное закрытие может повлиять на взаимное восприятие и дипломатические отношения.

Чем Русский дом занимается

Русский дом в Баку, учрежденный 3 июля 1997 года, играет ключевую роль в продвижении российской культуры и укреплении связей между Россией и Азербайджаном. Организация была создана на основе межправительственного соглашения и представляет интересы Россотрудничества в регионе.

Русский дом занимается содействием международного сотрудничества между Россией и Азербайджаном
Русский дом занимается содействием международного сотрудничества между Россией и Азербайджаном
Фото:

Основные направления деятельности Русского дома включают продвижение российской культуры, науки и образования, а также поддержку соотечественников и укрепление позиций русского языка. Значимыми являются также молодежные проекты и содействие международному развитию.

Дополнительно Русский дом занимается историко-мемориальной деятельностью, что подчеркивает его роль не только как культурного, но и исторического посредника между Россией и Азербайджаном. Эта функция важна для сохранения общей исторической памяти и укрепления дружественных отношений между народами, отмечается на официальном сайте учреждения. 

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МИД Азербайджана намерен закрыть Русский дом в Баку при Россотрудничестве, учрежденный еще в 1997 году на основании соглашения между правительством РФ и азербайджанскими властями. В международном ведомстве Азербайджана считают, что учреждение работает нелегально, так как не имеет юридического статуса. URA.RU рассказывает, в чем причина недовольства Азербайджана и каким может быть ответ РФ. Азербайджан сам отказывает в регистрации  В МИД Азербайджана потребовали закрытия Русского дома в Баку из-за отсутствия регистрации как юридического лица. Об этом сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, собственник помещения, где размещается Русский дом, потребовал освободить здание в течение полутора месяца, так как владелец якобы будет его продавать, сообщает RT. При этом Примаков обозначил, что Россия неоднократно обращалась к властям Азербайджана с просьбами оказать содействие в процессе регистрации учреждения. Однако, уточнил он, переговоры о новом помещении для Русского дома пока не принесли желаемых результатов, отмечает MK.RU. По его словам, потенциальный владелец здания в данный момент «взял паузу». Это усложняет поиск альтернативных вариантов для дальнейшей деятельности Русского дома, передает телеканал «Царьград». Обвинения РФ во вмешательстве в дела Баку Азербайджан официально уведомил российскую сторону о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на своей территории. Об этом сообщает агентство Report, ссылаясь на свои источники. По данным журналистов, это решение якобы является частью стратегии Азербайджана по защите национальных интересов и демонстрации независимости от внешнего вмешательства. Информированные источники утверждают, что Азербайджан ранее поступил аналогичным образом с американским агентством USAID, которое также обвинили во вмешательстве в дела страны. В ответ на эти обвинения глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что деятельность Российского культурного центра в Баку была направлена исключительно на гуманитарное сотрудничество, передает «Национальная служба новостей». «Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никаким политическими вопросами... Этого никогда у нас не было. Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им», — подчеркнул он.  Азербайджан после направления ноты о прекращении работы Русского дома в Баку ожидает от российской стороны «соответствующих мер в этом направлении», заявили в азербайджанском МИД. Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны.  Силовики усилили контроль за Русским домом В начале февраля, азербайджанские правоохранители усилили контроль над зданием Русского дома в Баку. Они установили наружные камеры наблюдения, писали азербайджанские журналисты, ссылаясь на свои источники. Они вновь упоминали отсутствие регистрации у учреждения, а также обвиняли представителей Русского дома в шпионаже.  Россотрудничество подаст в суд Еще до этого азербайджанские СМИ начали писать о том, что Русский дом якобы является место для шпионов и сепаратистов. Соответствующий сюжет выпускал телеканал Baku.tv. Председатель Россотрудничество Евгений Примаков не стал игнорировать эти обвинения. Примаков уточнил, что Россотрудничество подаст судебный иск на защиту деловой репутации. От азербайджанской стороны ожидаются неопровержимые доказательства их заявлений или же опровержение и извинения, передает «Общественное телевидение России». Глава агентства напомнил, что Русский культурный центр в Азербайджане функционирует на основе межправительственного соглашения и придерживается всех необходимых законов и договоренностей, занимаясь деятельностью в области образования, культуры и науки. Примаков выразил уверенность в том, что иск будет выигран. «Кроме того, хочу добавить: подобные иски, связанные с работой Русского Дома в Берлине, мы уже выигрывали в Германии. Немецкие СМИ были вынуждены опубликовать опровержения», — отметил Примаков. Франция решила повторить за Азербайджаном Франция также сейчас предпринимает активные меры для блокировки деятельности Русского дома в Париже, включая заморозку его банковских счетов. Об этом сообщил журналистам РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Однако в случае с Азербайджаном, деятельность Русского дома в Париже как раз таки легальна с юридической точки зрения. По словам посла, текущая ситуация угрожает долгосрочным культурным связям между Францией и Россией. Русский дом в Париже играет ключевую роль в поддержании культурного обмена между двумя странами, и его потенциальное закрытие может повлиять на взаимное восприятие и дипломатические отношения. Чем Русский дом занимается Русский дом в Баку, учрежденный 3 июля 1997 года, играет ключевую роль в продвижении российской культуры и укреплении связей между Россией и Азербайджаном. Организация была создана на основе межправительственного соглашения и представляет интересы Россотрудничества в регионе. Основные направления деятельности Русского дома включают продвижение российской культуры, науки и образования, а также поддержку соотечественников и укрепление позиций русского языка. Значимыми являются также молодежные проекты и содействие международному развитию. Дополнительно Русский дом занимается историко-мемориальной деятельностью, что подчеркивает его роль не только как культурного, но и исторического посредника между Россией и Азербайджаном. Эта функция важна для сохранения общей исторической памяти и укрепления дружественных отношений между народами, отмечается на официальном сайте учреждения. 
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