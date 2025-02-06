В Баку хотят закрыть «Русский дом»: какие претензии накопились у Азербайджана и чем ответит Россия

МИД Азербайджана намерен закрыть Русский дом в Баку при Россотрудничестве, учрежденный еще в 1997 году на основании соглашения между правительством РФ и азербайджанскими властями. В международном ведомстве Азербайджана считают, что учреждение работает нелегально, так как не имеет юридического статуса. URA.RU рассказывает, в чем причина недовольства Азербайджана и каким может быть ответ РФ.
Азербайджан сам отказывает в регистрации
В МИД Азербайджана потребовали закрытия Русского дома в Баку из-за отсутствия регистрации как юридического лица. Об этом сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, собственник помещения, где размещается Русский дом, потребовал освободить здание в течение полутора месяца, так как владелец якобы будет его продавать, сообщает RT.
При этом Примаков обозначил, что Россия неоднократно обращалась к властям Азербайджана с просьбами оказать содействие в процессе регистрации учреждения. Однако, уточнил он, переговоры о новом помещении для Русского дома пока не принесли желаемых результатов, отмечает MK.RU.
По его словам, потенциальный владелец здания в данный момент «взял паузу». Это усложняет поиск альтернативных вариантов для дальнейшей деятельности Русского дома, передает телеканал «Царьград».
Обвинения РФ во вмешательстве в дела Баку
Азербайджан официально уведомил российскую сторону о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на своей территории. Об этом сообщает агентство Report, ссылаясь на свои источники. По данным журналистов, это решение якобы является частью стратегии Азербайджана по защите национальных интересов и демонстрации независимости от внешнего вмешательства.
Информированные источники утверждают, что Азербайджан ранее поступил аналогичным образом с американским агентством USAID, которое также обвинили во вмешательстве в дела страны. В ответ на эти обвинения глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что деятельность Российского культурного центра в Баку была направлена исключительно на гуманитарное сотрудничество, передает «Национальная служба новостей».
«Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никаким политическими вопросами... Этого никогда у нас не было. Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им», — подчеркнул он.
Азербайджан после направления ноты о прекращении работы Русского дома в Баку ожидает от российской стороны «соответствующих мер в этом направлении», заявили в азербайджанском МИД. Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны.
Силовики усилили контроль за Русским домом
В начале февраля, азербайджанские правоохранители усилили контроль над зданием Русского дома в Баку. Они установили наружные камеры наблюдения, писали азербайджанские журналисты, ссылаясь на свои источники. Они вновь упоминали отсутствие регистрации у учреждения, а также обвиняли представителей Русского дома в шпионаже.
Россотрудничество подаст в суд
Еще до этого азербайджанские СМИ начали писать о том, что Русский дом якобы является место для шпионов и сепаратистов. Соответствующий сюжет выпускал телеканал Baku.tv. Председатель Россотрудничество Евгений Примаков не стал игнорировать эти обвинения.
«В сюжете журналистка безосновательно утверждает, что здесь базируются шпионы и сепаратисты. По моим данным, Baku.tv получает финансирование от правительства Азербайджана», – сообщил руководитель организации.
Примаков уточнил, что Россотрудничество подаст судебный иск на защиту деловой репутации. От азербайджанской стороны ожидаются неопровержимые доказательства их заявлений или же опровержение и извинения, передает «Общественное телевидение России».
Глава агентства напомнил, что Русский культурный центр в Азербайджане функционирует на основе межправительственного соглашения и придерживается всех необходимых законов и договоренностей, занимаясь деятельностью в области образования, культуры и науки. Примаков выразил уверенность в том, что иск будет выигран.
«Кроме того, хочу добавить: подобные иски, связанные с работой Русского Дома в Берлине, мы уже выигрывали в Германии. Немецкие СМИ были вынуждены опубликовать опровержения», — отметил Примаков.
Франция решила повторить за Азербайджаном
Франция также сейчас предпринимает активные меры для блокировки деятельности Русского дома в Париже, включая заморозку его банковских счетов. Об этом сообщил журналистам РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. Однако в случае с Азербайджаном, деятельность Русского дома в Париже как раз таки легальна с юридической точки зрения.
"У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счет, тем более что Русский дом здесь существует на легальной основе, на основе двустороннего соглашения, и в России работает Французский культурный центр. Это негативное развитие событий последних недель", — сказал Мешков.
По словам посла, текущая ситуация угрожает долгосрочным культурным связям между Францией и Россией. Русский дом в Париже играет ключевую роль в поддержании культурного обмена между двумя странами, и его потенциальное закрытие может повлиять на взаимное восприятие и дипломатические отношения.
Чем Русский дом занимается
Русский дом в Баку, учрежденный 3 июля 1997 года, играет ключевую роль в продвижении российской культуры и укреплении связей между Россией и Азербайджаном. Организация была создана на основе межправительственного соглашения и представляет интересы Россотрудничества в регионе.
Основные направления деятельности Русского дома включают продвижение российской культуры, науки и образования, а также поддержку соотечественников и укрепление позиций русского языка. Значимыми являются также молодежные проекты и содействие международному развитию.
Дополнительно Русский дом занимается историко-мемориальной деятельностью, что подчеркивает его роль не только как культурного, но и исторического посредника между Россией и Азербайджаном. Эта функция важна для сохранения общей исторической памяти и укрепления дружественных отношений между народами, отмечается на официальном сайте учреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.