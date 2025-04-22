22 апреля 2025

Власти ХМАО готовятся к началу речной навигации

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Совсем скоро 42 теплохода выйдут на маршруты
Совсем скоро 42 теплохода выйдут на маршруты Фото:

В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Об этом рассказали в стройкомплексе Югры.

«34 судна будут обеспечивать социально-значимые маршруты в Югре, связывая труднодоступные поселки с „большой землей“. Еще 8 теплоходов отправятся в ЯНАО», — говорится в сообщении.

Навигация начнется после ледохода. Плановые сроки:

  • Конец апреля: рейсы в Кондинском районе
  • 15 мая: маршруты до Сургута и Нижневартовска.
  • 19–20 мая: Березовский и Белоярский районы.

Также теплоход-пансионат «Северная сказка» готовится к первому круизу 16–24 мая. Он пройдет по маршруту Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Нарым — Парабель — Колпашево — Томск — Новосибирск.

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В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Об этом рассказали в стройкомплексе Югры. «34 судна будут обеспечивать социально-значимые маршруты в Югре, связывая труднодоступные поселки с „большой землей“. Еще 8 теплоходов отправятся в ЯНАО», — говорится в сообщении. Навигация начнется после ледохода. Плановые сроки: Также теплоход-пансионат «Северная сказка» готовится к первому круизу 16–24 мая. Он пройдет по маршруту Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Нарым — Парабель — Колпашево — Томск — Новосибирск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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