Власти ХМАО готовятся к началу речной навигации

В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Об этом рассказали в стройкомплексе Югры.
«34 судна будут обеспечивать социально-значимые маршруты в Югре, связывая труднодоступные поселки с „большой землей“. Еще 8 теплоходов отправятся в ЯНАО», — говорится в сообщении.
Навигация начнется после ледохода. Плановые сроки:
- Конец апреля: рейсы в Кондинском районе
- 15 мая: маршруты до Сургута и Нижневартовска.
- 19–20 мая: Березовский и Белоярский районы.
Также теплоход-пансионат «Северная сказка» готовится к первому круизу 16–24 мая. Он пройдет по маршруту Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Нарым — Парабель — Колпашево — Томск — Новосибирск.
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