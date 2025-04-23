«Нам бояться нечего»: оператор питания отреагировал на отравление школьников на Уралмаше

Ученики екатеринбургской школы №178, у которых выявили признаки острой кишечной инфекции, могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. Об этом URA.RU рассказала гендиректор ООО «Глобусресурс» — поставщика питания учреждения — Марина Коршенко, отметив, что компания способствует любым проверкам ведомств.
«По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома. <…> Мы сами даже можем где-то поймать [инфекцию] из-за грязных рук, воды. Это могут быть продукты питания, которые съели дома, съели где-то на улице, в столовой, еще где-то» — сказала Коршенко, подчеркнув, что на предприятии работает «старая гвардия», соблюдающая все правила и постоянно переобучающаяся.
Директор предприятия отметила, что компания способствует любым проверкам, которые проводят силовики и санврачи. «Нам бояться нечего — мы работаем честно. У нас открыты все данные и каждый кусочек мяса имеет путь, который прослеживает Роспотребнадзор: где он был произведен, как он доехал до школы, как был приготовлен полностью», — рассказала она. Также Коршенко рассказала, что на предприятии есть технологи, которые контролируют все циклы производства.
Коршенко добавила, что единственная задача оператора питания — вкусно и безопасно накормить детей. «Вы не представляете, какой огромный труд стоит за тарелочкой макарошек с сосиской. Это труд очень большого количества людей, чтобы ребенок поел. Начиная от тех, кто заказывал все это, заканчивая теми, кто помыл за тобой эту тарелку», — отметила собеседница.
Раньше ей не передавали жалоб от родителей и учеников на питание. «Перед родителями, конечно, неудобно, что дети испытывают сейчас такие неудобства. Это все неприятно, естественно. У нас нет задачи травить кого-то. И ни у одного оператора в питания, которых у нас так много в городе, нет такой задачи. Все хотят нормальной работы — чтобы дети были довольны, а их родители спокойны», — поделилась Коршенко.
О вспышке инфекции стало известно утром 23 апреля. Признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы, а двоим пришлось обратиться в больницу. Сейчас на месте работают силовики и санврачи, а детей отправили на дистанционное обучение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!