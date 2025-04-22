В Челябинской области возраст первых родов доходит до 35 лет

Средний возраст появления на свет ребенка-первенца у жительниц Челябинской области к 2025 году находится в диапазоне от 25 до 35 лет. Как сообщила председатель госкомитета по делам ЗАГС региона Людмила Рерих, динамика рождаемости с начала года в сравнении с предыдущими годами выглядят положительно.
«Возраст мамочек увеличивается. Думаю, потому что девушки обдуманно подходят к рождению детей. Раньше в 22-23 года женщина уже считалась старородящей, сейчас же у нас возраст рождения первого ребенка сдвинулся в сторону диапазона от 25 до 35 лет», — уточнила Рерих в эфире радиопрограммы «Вечерняя смена».
Как считает председатель госкомитета, женщинам не стоит оттягивать момент первых родов. Она уточнила, что в таком случае, при планировании второго и третьего ребенка придется торопиться из-за границ детородного возраста. При этом с начала 2025 года в регионе появились на свет 8192 малыша, 4214 из них — мальчики. Рерих отметила, что за последние четыре года мальчиков рождается больше на 5-6%.
«Такие показатели нас радуют. Сравнивая год к году, разница буквально в несколько единиц. Пики рождаемости при этом выпадают на июль и август, а также март. Первый квартал прошел эффективно, и все-таки мы верим в светлое будущее, где у нас пойдет повышение рождаемости», — заключила Рерих.
Кандидат экономических наук Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Юнер Капкаев уточнил, что показатели Челябинской области не выглядят значительно хуже общефедеральных. Он подчеркнул, что пиковым по рождаемости был 2014 год, после которого динамика и пошла вниз. Ученый провел опрос среди студентов вуза, в том числе и заочного отделения. Как показало исследование, поддержка государства и наличие жилья оказались не первостепенными и больше волновали старшую аудиторию.
«Как ни странно, наибольшее количество опрошенных ссылаются именно на свое отношение к будущему. Они готовы рожать, если бы не страх бедности и иных неуверенностей в будущем. На втором месте ответы девушек о том, что они готовы продолжить род, если понимают с кем, для кого и кто будет обеспечивать семью. Только у более старшего поколения добавился вопрос поддержки государства и материнского капитала», — рассказал Капкаев в эфире.
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