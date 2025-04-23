Инфекция, обнаруженная у свердловских школьников, может привести к смерти

Норовирус, обнаруженный у школьников на Уралмаше, приводит к летальному исходу

23 апреля 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Инфекционист Евгений Тимаков рекомендовал не заниматься самолечением (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В школе на Уралмаше произошла вспышка опасной инфекции Норовирус, который, по данным источника агентства, обнаружили у учеников екатеринбургской школы №178 (Орджоникидзевский район), может спровоцировать тяжелое обезвоживание и стать причиной летального исхода. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков. «При оперативном обращении за медпомощью данное заболевание, как правило, имеет положительный прогноз. В то же время попытки самостоятельного лечения представляют серьезную угрозу для здоровья. Инфекция прогрессирует с высокой скоростью, что может привести к быстрому обезвоживанию организма и, как следствие, к развитию опасных осложнений, вплоть до летального исхода. В связи с этим при появлении первых симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к специалисту для предотвращения возможных негативных последствий», — отметил собеседник агентства. О вспышке инфекции стало известно утром 23 апреля. Симптомы кишечной инфекции были обнаружены у 43 учащихся школы, при этом двое из них были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и санитарные врачи, а школьников перевели на дистанционное обучение. Питание в учебном заведении обеспечивает компания «Глобусресурс». Генеральный директор предприятия Марина Коршенко в комментарии для URA.RU предположила, что причиной отравления могли послужить как вода, немытые руки, домашняя пища, так и питание в школьной столовой. Как сообщается на официальном сайте лаборатории ИНВИТРО, норовирусы сохраняют инфекционную активность на протяжении всего года. Эти вирусы характеризуются высокой степенью заразности и быстро распространяются среди людей. Заболеванию подвержены представители всех возрастных групп. Однако наибольший риск осложнений наблюдается у детей, пожилых граждан и лиц с ослабленной иммунной системой. В большинстве случаев выздоровление наступает в течение одних-двух суток. Однако статистика свидетельствует о том, что из 110 тысяч заболевших один случай заканчивается летальным исходом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Норовирус, который, по данным источника агентства, обнаружили у учеников екатеринбургской школы №178 (Орджоникидзевский район), может спровоцировать тяжелое обезвоживание и стать причиной летального исхода. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков. «При оперативном обращении за медпомощью данное заболевание, как правило, имеет положительный прогноз. В то же время попытки самостоятельного лечения представляют серьезную угрозу для здоровья. Инфекция прогрессирует с высокой скоростью, что может привести к быстрому обезвоживанию организма и, как следствие, к развитию опасных осложнений, вплоть до летального исхода. В связи с этим при появлении первых симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к специалисту для предотвращения возможных негативных последствий», — отметил собеседник агентства. О вспышке инфекции стало известно утром 23 апреля. Симптомы кишечной инфекции были обнаружены у 43 учащихся школы, при этом двое из них были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и санитарные врачи, а школьников перевели на дистанционное обучение. Питание в учебном заведении обеспечивает компания «Глобусресурс». Генеральный директор предприятия Марина Коршенко в комментарии для URA.RU предположила, что причиной отравления могли послужить как вода, немытые руки, домашняя пища, так и питание в школьной столовой. Как сообщается на официальном сайте лаборатории ИНВИТРО, норовирусы сохраняют инфекционную активность на протяжении всего года. Эти вирусы характеризуются высокой степенью заразности и быстро распространяются среди людей. Заболеванию подвержены представители всех возрастных групп. Однако наибольший риск осложнений наблюдается у детей, пожилых граждан и лиц с ослабленной иммунной системой. В большинстве случаев выздоровление наступает в течение одних-двух суток. Однако статистика свидетельствует о том, что из 110 тысяч заболевших один случай заканчивается летальным исходом.