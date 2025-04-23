Прощание со скульптором Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя в Москве. Художник ушел из жизни накануне, ему был 91 год.
На прощание собирается художественная элита России, представители политики и искусства. Венок прислал и президент России Владимир Путин. Ранее российский лидер выразил соболезнования по поводу смерти Церетели, назвав его выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры.
Причиной смерти Церетели стала остановка сердца. Знаменитый скульптор скончался в окружении семьи. Церетели скончался в окружении семьи.
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