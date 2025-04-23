Путин прислал венок на прощание с Церетели. Видео

В Москве началась церемония прощания с Зурабом Церетели
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Церетели скончался на 92-м году жизни
Церетели скончался на 92-м году жизни Фото:

Прощание со скульптором Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя в Москве. Художник ушел из жизни накануне, ему был 91 год.

На прощание собирается художественная элита России, представители политики и искусства. Венок прислал и президент России Владимир Путин. Ранее российский лидер выразил соболезнования по поводу смерти Церетели, назвав его выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры.  

Причиной смерти Церетели стала остановка сердца. Знаменитый скульптор скончался в окружении семьи. Церетели скончался в окружении семьи.

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Прощание со скульптором Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя в Москве. Художник ушел из жизни накануне, ему был 91 год. На прощание собирается художественная элита России, представители политики и искусства. Венок прислал и президент России Владимир Путин. Ранее российский лидер выразил соболезнования по поводу смерти Церетели, назвав его выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры.   Причиной смерти Церетели стала остановка сердца. Знаменитый скульптор скончался в окружении семьи. Церетели скончался в окружении семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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