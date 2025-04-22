22 апреля 2025

Подвиг разведчика: как студент тюменского ссуза Кузнецов изменил ход Великой Отечественной. Видео

Бывший студент техникума Тюмени Николай Кузнецов стал героем-разведчиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Кузнецов - разведчик, который в годы Великой Отечественной войны совершил множество подвигов
Николай Кузнецов - разведчик, который в годы Великой Отечественной войны совершил множество подвигов Фото:

Партизанский отряд, прячущийся в 1942 году в землянке на территории Украинской ССР каждое утро в 5:00 с замиранием сердца наблюдал, как простой русский парень Николай Кузнецов — веселый, дружелюбный и общительный, вместе с формой солдата немецкого офицера надевал маску презрения и высокомерия, перевоплощаясь в фашистского захватчика, казалось бы, до кончиков волос. Этот талант Николая Кузнецова спас ему жизнь и спас СССР, переломив ход Великой Отечественной войны. О жизни и подвиге великого разведчика Николая Кузнецова — в материале URA.RU.

Детство и юность

Николай Кузнецов родился 14 (27) июля 1911 года в деревне Зырянке Пермской губернии (сейчас Свердловская область) в крестьянской семье. Окончил Талицкую семилетнюю школу в 1926 году, поступил на агрономическое отделение Тюменского сельскохозяйственного техникума.

Фотопортрет Николая Кузнецова в юности
Фотопортрет Николая Кузнецова в юности
Фото:

Через год продолжил обучение в Талицком лесном техникуме, где начал изучать немецкий язык и впоследствии овладел им в совершенстве (по одной из версий, немецкому его учила бывшая фрейлина его величества Нина Автократова). Позже он освоил эсперанто, польский, коми и украинский языки.

Работа в органах госбезопасности

Знание иностранных языков чуть не сыграло с будущим разведчиком злую шутку — на него писались доносы везде, где бы он ни работал. Весной 1938 года на Кузнецова обратили внимание в НКВД, но не для того, чтобы арестовать, а применить его навыки на пользу государства. Так Кузнецов оказался в Коми АССР, где работал специалистом по лесному делу в аппарате наркома НКВД Михаила Журавлева.

Документы разведчика Николая Кузнецова, представленные на выставке в Екатеринбурге
Документы разведчика Николая Кузнецова, представленные на выставке в Екатеринбурге
Фото:

В органах госбезопасности Кузнецов получил статус особо засекреченного спецагента. Ему выдали паспорт на имя Рудольфа Вильгельмовича Шмидта: с 1938 года он выполнял задания по внедрению в дипломатическую среду Москвы, устанавливал контакты с иностранными дипломатами и участвовал в операциях по получению секретной информации.

Служение Родине

С началом Великой Отечественной Кузнецов выразил желание отправиться на фронт, однако руководство имело на него другие планы. В августе 1941 года по приказу Гитлера на оккупированных территориях Украины был создан рейхскомиссариат, который возглавил Эрих Кох — один из ближайших соратников фюрера. Перед Кузнецовым поставили задачу — уничтожить Коха.

Строки из письма Николая Кузнецова на выставке в Екатеринбурге
Строки из письма Николая Кузнецова на выставке в Екатеринбурге
Фото:

Кузнецов к началу войны уже свободно владел немецким языком. Однако для того, чтобы убедительно сыграть офицера вермахта, ему предстояло пройти дополнительную подготовку. В начале 1942 года его направили в лагерь для военнопленных под Красногорском, где он изучал психологию и поведение настоящих немецких офицеров.

Для выполнения задания Кузнецов получил новую легенду — он стал лейтенантом Паулем Вильгельмом Зибертом, погибшим под Москвой, чья смерть не была официально подтверждена немецким командованием.

В роли Зиберта Кузнецов был направлен в Ровно — административный центр рейхскомиссариата. Он быстро вошел в доверие к немецким офицерам и чиновникам, добывая ценную информацию для партизанского отряда под командованием Дмитрия Медведева. Вместе с ним Кузнецов разработал план покушения на гауляйтера Украины Эриха Коха. Согласно легенде, Зиберт должен был жениться на Валентине Довгер — дочери погибшего партизана, которой изготовили документы на имя немки. Для сохранения ей жизни требовалось личное разрешение Коха на брак, что давало повод для аудиенции.

Провал задания и спасение Родины

По замыслу операции, Кузнецов и Довгер должны были войти к Коху вместе: девушка — чтобы отвлечь внимание охраны, Кузнецов — чтобы совершить убийство. Однако обстоятельства сложились иначе: их пригласили по отдельности. Оказавшись в кабинете Коха, Кузнецов понял, что не сможет реализовать задуманное без риска провалить всю операцию. И здесь, по легенде, Кузнецов, не теряя мужества несмотря на проваленное задание, сумел так расположить к себе врага, что он поделился планами нападения немецких войск на Сталинград.

По данным некоторых источников, у Коха были подозрения, что перед ним не немецкий офицер. Собака немца начала пронзительно лаять, а ей гауляйтер Украины доверял больше всех. Но смелый и вместе с тем спокойный взгляд Кузнецова – Зиберта заставил Коха усомниться в чутье своего пса.

Русских партизан отпустили из резиденции гауляйтера, но задание было провалено. Поначалу над партизанами даже нависла угроза расстрела. Но понимая ценность кадров их оставили в живых. А когда планы немецких войск совпали с той информацией, которую им передал Кузнецов, то ему окончательно поверили, что он не переметнулся на сторону врага.

Конец войны и смерть

За время своего пребывания на Украине Николай Кузнецов так и не смог уничтожить Эрика Коха. Кузнецов организовал несколько терактов, направленных на уничтожение высокопоставленного нацистского чиновника. Несмотря на все усилия и рискованные операции, Коху удалось выжить.

Однако общий вклад Кузнецова в истребление нацистов неоценим: за 16 месяцев работы на территории оккупированной Украины он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. В начале февраля 1944 года из Центра Кузнецову поступил приказ возвращаться домой через линию фронта. Несмотря на все навыки и осторожность, 9 марта 1944 года Николай Кузнецов погиб в возрасте 32 лет. Это произошло всего в нескольких километрах от линии фронта в результате случайного боя с отрядом Украинской повстанческой армии.

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Партизанский отряд, прячущийся в 1942 году в землянке на территории Украинской ССР каждое утро в 5:00 с замиранием сердца наблюдал, как простой русский парень Николай Кузнецов — веселый, дружелюбный и общительный, вместе с формой солдата немецкого офицера надевал маску презрения и высокомерия, перевоплощаясь в фашистского захватчика, казалось бы, до кончиков волос. Этот талант Николая Кузнецова спас ему жизнь и спас СССР, переломив ход Великой Отечественной войны. О жизни и подвиге великого разведчика Николая Кузнецова — в материале URA.RU. Детство и юность Николай Кузнецов родился 14 (27) июля 1911 года в деревне Зырянке Пермской губернии (сейчас Свердловская область) в крестьянской семье. Окончил Талицкую семилетнюю школу в 1926 году, поступил на агрономическое отделение Тюменского сельскохозяйственного техникума. Через год продолжил обучение в Талицком лесном техникуме, где начал изучать немецкий язык и впоследствии овладел им в совершенстве (по одной из версий, немецкому его учила бывшая фрейлина его величества Нина Автократова). Позже он освоил эсперанто, польский, коми и украинский языки. Работа в органах госбезопасности Знание иностранных языков чуть не сыграло с будущим разведчиком злую шутку — на него писались доносы везде, где бы он ни работал. Весной 1938 года на Кузнецова обратили внимание в НКВД, но не для того, чтобы арестовать, а применить его навыки на пользу государства. Так Кузнецов оказался в Коми АССР, где работал специалистом по лесному делу в аппарате наркома НКВД Михаила Журавлева. В органах госбезопасности Кузнецов получил статус особо засекреченного спецагента. Ему выдали паспорт на имя Рудольфа Вильгельмовича Шмидта: с 1938 года он выполнял задания по внедрению в дипломатическую среду Москвы, устанавливал контакты с иностранными дипломатами и участвовал в операциях по получению секретной информации. Служение Родине С началом Великой Отечественной Кузнецов выразил желание отправиться на фронт, однако руководство имело на него другие планы. В августе 1941 года по приказу Гитлера на оккупированных территориях Украины был создан рейхскомиссариат, который возглавил Эрих Кох — один из ближайших соратников фюрера. Перед Кузнецовым поставили задачу — уничтожить Коха. Кузнецов к началу войны уже свободно владел немецким языком. Однако для того, чтобы убедительно сыграть офицера вермахта, ему предстояло пройти дополнительную подготовку. В начале 1942 года его направили в лагерь для военнопленных под Красногорском, где он изучал психологию и поведение настоящих немецких офицеров. Для выполнения задания Кузнецов получил новую легенду — он стал лейтенантом Паулем Вильгельмом Зибертом, погибшим под Москвой, чья смерть не была официально подтверждена немецким командованием. В роли Зиберта Кузнецов был направлен в Ровно — административный центр рейхскомиссариата. Он быстро вошел в доверие к немецким офицерам и чиновникам, добывая ценную информацию для партизанского отряда под командованием Дмитрия Медведева. Вместе с ним Кузнецов разработал план покушения на гауляйтера Украины Эриха Коха. Согласно легенде, Зиберт должен был жениться на Валентине Довгер — дочери погибшего партизана, которой изготовили документы на имя немки. Для сохранения ей жизни требовалось личное разрешение Коха на брак, что давало повод для аудиенции. Провал задания и спасение Родины По замыслу операции, Кузнецов и Довгер должны были войти к Коху вместе: девушка — чтобы отвлечь внимание охраны, Кузнецов — чтобы совершить убийство. Однако обстоятельства сложились иначе: их пригласили по отдельности. Оказавшись в кабинете Коха, Кузнецов понял, что не сможет реализовать задуманное без риска провалить всю операцию. И здесь, по легенде, Кузнецов, не теряя мужества несмотря на проваленное задание, сумел так расположить к себе врага, что он поделился планами нападения немецких войск на Сталинград. Русских партизан отпустили из резиденции гауляйтера, но задание было провалено. Поначалу над партизанами даже нависла угроза расстрела. Но понимая ценность кадров их оставили в живых. А когда планы немецких войск совпали с той информацией, которую им передал Кузнецов, то ему окончательно поверили, что он не переметнулся на сторону врага. Конец войны и смерть За время своего пребывания на Украине Николай Кузнецов так и не смог уничтожить Эрика Коха. Кузнецов организовал несколько терактов, направленных на уничтожение высокопоставленного нацистского чиновника. Несмотря на все усилия и рискованные операции, Коху удалось выжить.
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