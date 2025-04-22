Партизанский отряд, прячущийся в 1942 году в землянке на территории Украинской ССР каждое утро в 5:00 с замиранием сердца наблюдал, как простой русский парень Николай Кузнецов — веселый, дружелюбный и общительный, вместе с формой солдата немецкого офицера надевал маску презрения и высокомерия, перевоплощаясь в фашистского захватчика, казалось бы, до кончиков волос. Этот талант Николая Кузнецова спас ему жизнь и спас СССР, переломив ход Великой Отечественной войны. О жизни и подвиге великого разведчика Николая Кузнецова — в материале URA.RU.
Детство и юность
Николай Кузнецов родился 14 (27) июля 1911 года в деревне Зырянке Пермской губернии (сейчас Свердловская область) в крестьянской семье. Окончил Талицкую семилетнюю школу в 1926 году, поступил на агрономическое отделение Тюменского сельскохозяйственного техникума.
Через год продолжил обучение в Талицком лесном техникуме, где начал изучать немецкий язык и впоследствии овладел им в совершенстве (по одной из версий, немецкому его учила бывшая фрейлина его величества Нина Автократова). Позже он освоил эсперанто, польский, коми и украинский языки.
Работа в органах госбезопасности
Знание иностранных языков чуть не сыграло с будущим разведчиком злую шутку — на него писались доносы везде, где бы он ни работал. Весной 1938 года на Кузнецова обратили внимание в НКВД, но не для того, чтобы арестовать, а применить его навыки на пользу государства. Так Кузнецов оказался в Коми АССР, где работал специалистом по лесному делу в аппарате наркома НКВД Михаила Журавлева.
В органах госбезопасности Кузнецов получил статус особо засекреченного спецагента. Ему выдали паспорт на имя Рудольфа Вильгельмовича Шмидта: с 1938 года он выполнял задания по внедрению в дипломатическую среду Москвы, устанавливал контакты с иностранными дипломатами и участвовал в операциях по получению секретной информации.
Служение Родине
С началом Великой Отечественной Кузнецов выразил желание отправиться на фронт, однако руководство имело на него другие планы. В августе 1941 года по приказу Гитлера на оккупированных территориях Украины был создан рейхскомиссариат, который возглавил Эрих Кох — один из ближайших соратников фюрера. Перед Кузнецовым поставили задачу — уничтожить Коха.
Кузнецов к началу войны уже свободно владел немецким языком. Однако для того, чтобы убедительно сыграть офицера вермахта, ему предстояло пройти дополнительную подготовку. В начале 1942 года его направили в лагерь для военнопленных под Красногорском, где он изучал психологию и поведение настоящих немецких офицеров.
Для выполнения задания Кузнецов получил новую легенду — он стал лейтенантом Паулем Вильгельмом Зибертом, погибшим под Москвой, чья смерть не была официально подтверждена немецким командованием.
В роли Зиберта Кузнецов был направлен в Ровно — административный центр рейхскомиссариата. Он быстро вошел в доверие к немецким офицерам и чиновникам, добывая ценную информацию для партизанского отряда под командованием Дмитрия Медведева. Вместе с ним Кузнецов разработал план покушения на гауляйтера Украины Эриха Коха. Согласно легенде, Зиберт должен был жениться на Валентине Довгер — дочери погибшего партизана, которой изготовили документы на имя немки. Для сохранения ей жизни требовалось личное разрешение Коха на брак, что давало повод для аудиенции.
Провал задания и спасение Родины
По замыслу операции, Кузнецов и Довгер должны были войти к Коху вместе: девушка — чтобы отвлечь внимание охраны, Кузнецов — чтобы совершить убийство. Однако обстоятельства сложились иначе: их пригласили по отдельности. Оказавшись в кабинете Коха, Кузнецов понял, что не сможет реализовать задуманное без риска провалить всю операцию. И здесь, по легенде, Кузнецов, не теряя мужества несмотря на проваленное задание, сумел так расположить к себе врага, что он поделился планами нападения немецких войск на Сталинград.
По данным некоторых источников, у Коха были подозрения, что перед ним не немецкий офицер. Собака немца начала пронзительно лаять, а ей гауляйтер Украины доверял больше всех. Но смелый и вместе с тем спокойный взгляд Кузнецова – Зиберта заставил Коха усомниться в чутье своего пса.
Русских партизан отпустили из резиденции гауляйтера, но задание было провалено. Поначалу над партизанами даже нависла угроза расстрела. Но понимая ценность кадров их оставили в живых. А когда планы немецких войск совпали с той информацией, которую им передал Кузнецов, то ему окончательно поверили, что он не переметнулся на сторону врага.
Конец войны и смерть
За время своего пребывания на Украине Николай Кузнецов так и не смог уничтожить Эрика Коха. Кузнецов организовал несколько терактов, направленных на уничтожение высокопоставленного нацистского чиновника. Несмотря на все усилия и рискованные операции, Коху удалось выжить.
Однако общий вклад Кузнецова в истребление нацистов неоценим: за 16 месяцев работы на территории оккупированной Украины он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. В начале февраля 1944 года из Центра Кузнецову поступил приказ возвращаться домой через линию фронта. Несмотря на все навыки и осторожность, 9 марта 1944 года Николай Кузнецов погиб в возрасте 32 лет. Это произошло всего в нескольких километрах от линии фронта в результате случайного боя с отрядом Украинской повстанческой армии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!