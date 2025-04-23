Зурабишвили пожаловалась пранкерам на нехватку американских денег

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с пранкерами, выдававшими себя за Гарри Каспарова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), выразила тревогу относительно «критического момента», с которым столкнулась грузинская оппозиция из-за прекращения финансовой поддержки со стороны США. Пранкерами выступали Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).
Во время беседы Зурабишвили акцентировала внимание на затруднениях, с которыми сталкиваются локальные и центральные оппозиционные медиаресурсы. По ее словам, региональные СМИ, которые обычно функционировали на минимальных бюджетах, теперь полностью лишены финансирования и оказались в крайне трудном положении.
«У последних пока есть какие-то средства к существованию, потому что они открыли счета в других странах и были более подготовлены — они понимали, что российский закон направлен против них, но небольшие НПО, которые работают людям с ограниченными возможностями, с матерями-одиночками и другими социально уязвимым категориям, остались без какой-либо защиты — у них и было мало денег», — заявила она. Ее слова передает ТАСС.
Ранее Саломе Зурабишвили уже заявляла о своем несогласии с действующими властями и призывала создать платформу сопротивления правительству Грузии, а также к проведению новых парламентских выборов. После выборов в октябре 2023 года она отмечала, что ни одно демократическое государство не признало легитимность нынешнего руководства страны, что привело к массовым акциям протеста в Тбилиси и ужесточению мер безопасности у здания парламента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.