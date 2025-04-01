Экс-глава Грузии предложила создать платформу сопротивления

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Саломе Зурабишвили выступила перед толпой протестующих
Саломе Зурабишвили выступила перед толпой протестующих Фото:

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она остается единственным легитимно избранным президентом страны и предложила создать платформу сопротивления текущему правительству Грузии. Об этом она сообщила во время выступления на митинге в Тбилиси, призывая к новым парламентским выборам.

«К сожалению, и сегодня нам приходится бороться за свою независимость и свободу. Акции протеста проходят уже 124-й день, и мы, как и 34 года назад, требуем признания выбора народа, европейского будущего», — передает слова Зурабишвили издание «Интерфакс».

Она подчеркнула, что после выборов в октябре прошлого года ни одно демократическое государство не признало легитимность действующих властей Грузии. По словам Зурабишвили, численность участников акций протеста значительно возросла после ее призыва собраться перед парламентом в годовщину референдума о независимости страны.

В Грузии возобновились акции протеста. Проход на проспекте Руставели, где находится парламент, перекрыт. В здании и на прилегающих территориях были привлечены допсилы полиции. Протесты проходят против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря 2024 года.

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Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она остается единственным легитимно избранным президентом страны и предложила создать платформу сопротивления текущему правительству Грузии. Об этом она сообщила во время выступления на митинге в Тбилиси, призывая к новым парламентским выборам. «К сожалению, и сегодня нам приходится бороться за свою независимость и свободу. Акции протеста проходят уже 124-й день, и мы, как и 34 года назад, требуем признания выбора народа, европейского будущего», — передает слова Зурабишвили издание «Интерфакс». Она подчеркнула, что после выборов в октябре прошлого года ни одно демократическое государство не признало легитимность действующих властей Грузии. По словам Зурабишвили, численность участников акций протеста значительно возросла после ее призыва собраться перед парламентом в годовщину референдума о независимости страны. В Грузии возобновились акции протеста. Проход на проспекте Руставели, где находится парламент, перекрыт. В здании и на прилегающих территориях были привлечены допсилы полиции. Протесты проходят против нового президента страны Михаила Кавелашвили, который вступил в должность в конце декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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