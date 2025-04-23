Абьюз, несостоявшаяся свадьба и ограбление: где сейчас Юлия Паршута

Юлия Паршута — одна из самых ярких певиц России. Она получила известность благодаря участию в шоу «Фабрика Звезд» и группе «Инь-Ян». 23 апреля 2025 года ей исполняется 37 лет. URA.RU приводит путь артистки — от детства и карьеры до ограбления и личных драм.
Детство и юность будущей звезды
Будущая поп-дива родилась 23 апреля 1988 года в Сочи. Ее отец, работавший инженером, привил дочери любовь к музыке, хотя сам не был профессиональным музыкантом.
Творческая биография Юлии началась в 3,5 года с занятий в балетной студии «Маленький балет». Уже через полгода она поступила в художественную школу, демонстрируя необычайную для ребенка работоспособность. В 11 лет юная художница заняла третье место на международном конкурсе во Франции, продолжая при этом танцевальные выступления.
Ее детство было насыщенным: пение в группе «Фортуна», баскетбол, поэтический клуб, научное сообщество «Прометей» и даже тайский бокс, который помог ей сформировать мышечный рельеф.
Окончив школу с серебряной медалью, Юлия поступила на филфак РУДН в Сочи, где не только получила красный диплом, но и играла в команде КВН «Кроме шуток».
Музыкальная карьера: от «Фабрики Звезд» к сольным выступлениям
Любовь к музыке привела Юлию Паршуту на кастинг седьмого сезона популярного вокального конкурса «Фабрика Звезд». Это была ее третья попытка заявить о себе в Москве: ранее она участвовала в конкурсе красоты и пыталась поступить в московский университет, но успех пришел только на «Фабрике».
«Фабрика Звезд» и группа «Инь-Ян»
Продюсер сезона Константин Меладзе не видел Юлию как сольную исполнительницу, и она вошла в группу «Инь-Ян» вместе с Татьяной Богачевой, Сергеем Ашихминым и Артемом Ивановым. Их квартет занял третье место, разделив его с бойз-бэндом «БиС». После «Фабрики» группа гастролировала по России и странам ближнего зарубежья в течение четырех лет. Наиболее известными композициями «Инь-Ян» стали песни «Сохрани меня» и «Пофиг».
Сольная карьера
В 2011 году Юлия Паршута решила начать сольную карьеру. «Я всегда мечтала быть самостоятельной творческой единицей», — пояснила она. Первым шагом стала поездка в Америку, где она познакомилась с деятелями шоу-бизнеса и попыталась записать дебютный альбом. Композиция «This Is My Song» заняла высокие позиции в чартах радиостанции «Европа Плюс», и Юлия даже срежиссировала клип на эту песню.
В 2016 году певица перевела на русский язык несколько американских песен, в том числе хиты Roxette и «Pretty Woman». Ее дебютный EP «Навсегда» вышел в 2017 году, а клип на заглавную песню срежиссировал Алан Бадоев. Год спустя Юлия презентовала альбом «Все в порядке» из 10 новых композиций.
В сентябре 2022 года Юлия Паршута представила совместный альбом с Марком Тишманом «Вместе Live», в который вошли такие треки, как «Невыносимая», «Навигаторы» и другие композиции. Особое внимание поклонников привлек клип на песню «Маяковский», который музыканты выпустили в поддержку альбома.
Параллельно с этим совместным проектом Паршута продолжила развивать сольную карьеру. В том же 2022 году она выпустила сингл «Спасайся», к которому сняла эффектный клип.
Кино и другие проекты
Возвратившись в Россию в 2011 году, Юлия Паршута поступила в актерскую школу Германа Седакова. Она начала с эпизодических ролей в фильмах «Красотки» и «Тайна четырех принцесс», а затем снялась в скетч-шоу «Даешь молодежь!». В 2014 году Юлия получила первую главную роль в фильме «Полцарства за любовь», а через год сыграла с Виталием Гогунским, Иваном Охлобыстиным и Юрием Стояновым в картине «Бармен».
В 2014 году Юлия участвовала в проекте «Один в один», а в 2016 году вернулась в шоу, перевоплотившись в Эминема, Адель, Бьянку и Валерия Меладзе. В 2018 году певица запустила собственную линейку одежды Parshootastore, приуроченную к выходу нового альбома.
В 2022 году Юлия Паршута пополнила актерский состав экранизации популярного комикса — фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Несмотря на внушительный бюджет в 640 млн рублей, прокатные сборы составили 328 млн. Однако после выхода на стриминговых платформах — Netflix и «Кинопоиск HD» — картина мгновенно взлетела в топы, став одной из самых просматриваемых.
Телевизионные проекты и шоу
Еще в студенческие годы Юлия пробовала себя в журналистике, работая на сочинском телевидении. В ее обязанности входило проведение интервью со знаменитостями и ведение прогноза погоды — первый медийный опыт, который позже пригодился в карьере.
Триумф в «Один в один»
2013 год принес Юлии победу во втором сезоне шоу перевоплощений. Ее невероятные метаморфозы в образы Земфиры (признана Минюстом РФ иноагентом), Киркорова, Рианны и других звезд покорили зрителей. В 2016 году она вернулась в «Битве сезонов», где особенно запомнилось ее дуэтное выступление с Марком Тишманом (Тина Тернер и Эрос Рамазотти).
Эксперименты и новые форматы
- 2017: участие в «Звездах под гипнозом», где гипнотизер Иса Багиров управлял громкостью ее голоса.
- 2021: проект «Маска» в образе Змеи. Меладзе узнал ее по исполнению своего хита, отправив восторженное «Брависсимо». Финал и 3 место сопровождались неоднозначной реакцией публики.
- 2022: победа в новаторском «ШоуМаскГоОн» на НТВ (формат без жюри).
- 2023: участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае»
- 2024: участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде»
Внешность
Юлия Паршута восхищает поклонников не только талантом, но и привлекательной внешностью. Еще в школе она с ростом 175 см участвовала в дефиле под эгидой модных домов Балдинини и Вячеслава Зайцева. В 2004 году она вышла в финал конкурса «Ты — супермодель — 2», а в 2006-м завоевала «Хрустальную корону» на московском конкурсе красоты.
Во время участия в шоу «Фабрика звезд» Юлия набрала 15 кг из-за стресса и неправильного питания, достигнув веса 65,5 кг. Однако она быстро вернулась в форму, наладив режим дня и составив сбалансированное меню. Паршута не является вегетарианкой и не ограничивает себя в мясе, рыбе и морепродуктах, предпочитая здоровый рацион вместо строгих диет.
В 2021 году в интервью WomanHit Юлия раскрыла свои секреты красоты: хороший сон, уход за кожей, питьевой режим, физическая активность и позитивное отношение к жизни. Она регулярно обращается к косметологам, любя пилинг, мезотерапию, массаж тела и лица. Фолловеры отмечают, что Юлия отлично выглядит даже без макияжа.
Личная жизнь Юлии Паршуты
Популярная певица и телеведущая Юлия Паршута всегда старалась оградить свою личную жизнь от публичности. Однако некоторые моменты ее биографии все же стали известны общественности.
Любовь на «Фабрике звезд»
В 2007 году на проекте 16-летняя Юлия познакомилась с певцом Владом Соколовским. Их роман начался еще на кастинге, но продюсеры шоу были против этих отношений. Позже Паршута призналась, что это была скорее симпатия, чем настоящая любовь.
Тяжелые испытания
Певица пережила абьюзивные отношения с русскоязычным американцем. Сначала он казался идеальным, но позже началось психологическое и физическое насилие. «Он бил меня, контролировал каждый шаг и даже солгал о смертельной болезни», — вспоминает Юлия. На разрыв ушло полгода, после чего она два года избегала серьезных отношений.
Несостоявшаяся свадьба
В 2018 году Паршута встречалась с бизнесменом Александром. После смерти его матери они сблизились, устроили пышную свадебную вечеринку, но до ЗАГСа дело не дошло. Романтические путешествия и сюрпризы постепенно сменились отчуждением, и пара рассталась. Пара также пыталась завести ребенка, но безуспешно.
«Все дело в зажиме, в недоверии. Вроде бы ты и жена, и забота есть, но что-то не то», — рассказала она в интервью YouTube-каналу Fametime.
Дружба с Марком Тишманом
После расставания Юлию поддержал коллега Марк Тишман. Их частые совместные фото породили слухи о романе, но певица их опровергла: «Мы просто друзья и творческие партнеры».
Летом 2024 года Юлия Паршута призналась, что ее сердце снова свободно. Отвечая на прямой вопрос, артистка отметила, что «так получилось, что оно освобождается», но предпочла не раскрывать имя бывшего возлюбленного.
При этом Юлия заверила, что открыта для новых чувств и готова снова влюбиться. «Сердце заполнено любовью к миру, к жизни, к музыке, к людям, с которыми я дружу и работаю, к будущему и просто к жизни. От этого оно никогда не освободится», — поделилась певица с «Пятым каналом», подчеркнув, что ее душа остается наполненной светлыми эмоциями.
Ограбление
В январе 2023 года жизнь Юлии Паршуты омрачил шокирующий инцидент: ее квартиру в престижном Ружейном переулке в Москве обокрали. Это произошло во время новогодних праздников, когда певица была вне дома. Грабители унесли с собой не просто вещи, а часть ее души — дорогие украшения, собранные за годы карьеры. Общий ущерб превысил 10 миллионов рублей.
В интервью программе «Шоу Воли» Юлия поделилась своими эмоциями: «Сейф был прочным, но украли все украшения, которые я собирала годами. Все, что нажито непосильным трудом. У меня осталось только два кольца... Это не просто кража, это вторжение в личное пространство. Ощущение, будто кто-то порылся в твоих кишках, в твоей душе».
Правоохранители быстро начали расследование. Под подозрение попала домработница, но доказательств пока нет. Грабители смогли подобрать ключ к квартире, и замок остался целым. Юлия отметила, что это ограбление стало сюрпризом не только для нее, но и для следователей. В доме, где проживает певица, установлена серьезная охранная система, а в Центральном районе Москвы уже несколько лет не было подобных краж.
«Я всегда чувствовала себя в безопасности, зная, что у нас такой дом, такие соседи, много военных. Это было неожиданно для всех. В течение трех лет в этом районе не было квартирных краж. Это настоящий нонсенс», — рассказала Паршута.
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