Почему квартиры в челябинских новостройках распродают со скидками

В Челябинске в марте 2025 года застройщики начали продавать квартиры со скидками 17%. Это связано с тем, что на рынке появилось много дорогого жилья бизнес- и элит-класса, сообщили в пресс-службе «Яндекс-недвижимости».
«В Челябинске в марте 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 17%. Такую динамику можно объяснить появлением большого количества объектов более дорогого сегмента жилья, в том числе бизнес- и элит-класса», — сообщили в пресс-службе.
В марте 2025 года в городе было заключено около 300 договоров долевого участия на покупку квартир общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Как отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белоусов, застройщики в Челябинске, как и в целом по России, стали более гибко подходить к ценообразованию в новых проектах.
Скидки, специальные предложения и акции — действительно эффективное средство работы со спросом, что подтверждает популярность некоторых программ у потенциальных покупателей. Кроме того, девелоперам выгоднее предложить дисконт, чем держать остатки квартир нераспроданными.
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