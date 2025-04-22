22 апреля 2025

Почему квартиры в челябинских новостройках распродают со скидками

Челябинские застройщики начали распродавать квартиры со скидками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В марте 2025 года скидки на квартиры в челябинских новостройках достигли 17%
В марте 2025 года скидки на квартиры в челябинских новостройках достигли 17% Фото:

В Челябинске в марте 2025 года застройщики начали продавать квартиры со скидками 17%. Это связано с тем, что на рынке появилось много дорогого жилья бизнес- и элит-класса, сообщили в пресс-службе «Яндекс-недвижимости».

«В Челябинске в марте 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 17%. Такую динамику можно объяснить появлением большого количества объектов более дорогого сегмента жилья, в том числе бизнес- и элит-класса», — сообщили в пресс-службе.

В марте 2025 года в городе было заключено около 300 договоров долевого участия на покупку квартир общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Как отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белоусов, застройщики в Челябинске, как и в целом по России, стали более гибко подходить к ценообразованию в новых проектах.

Скидки, специальные предложения и акции — действительно эффективное средство работы со спросом, что подтверждает популярность некоторых программ у потенциальных покупателей. Кроме того, девелоперам выгоднее предложить дисконт, чем держать остатки квартир нераспроданными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в марте 2025 года застройщики начали продавать квартиры со скидками 17%. Это связано с тем, что на рынке появилось много дорогого жилья бизнес- и элит-класса, сообщили в пресс-службе «Яндекс-недвижимости». «В Челябинске в марте 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 17%. Такую динамику можно объяснить появлением большого количества объектов более дорогого сегмента жилья, в том числе бизнес- и элит-класса», — сообщили в пресс-службе. В марте 2025 года в городе было заключено около 300 договоров долевого участия на покупку квартир общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Как отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белоусов, застройщики в Челябинске, как и в целом по России, стали более гибко подходить к ценообразованию в новых проектах. Скидки, специальные предложения и акции — действительно эффективное средство работы со спросом, что подтверждает популярность некоторых программ у потенциальных покупателей. Кроме того, девелоперам выгоднее предложить дисконт, чем держать остатки квартир нераспроданными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...