С 1 мая в Перми начнут работать 16 фонтанов

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До 15 числа они были законсервированы
До 15 числа они были законсервированы Фото:

С 1 мая в Перми начнется сезон работы фонтанов. Всего их будет 16.

«В 2025 году мероприятия по проверке их работоспособности после зимы и пуско-наладочные работы начались в начале апреля в связи с теплой погодой. До 15 числа они были законсервированы. Специалисты уже прочистили форсунки, установили и подключали насосы, заполнили систему водой, протестировали акустику. Затем они провели тестовые запуски», — сообщает администрация Перми на официальном сайте. 

В 2025 году они будут работать в будни с 12:00 до 00:00, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 01:00. Фонтаны перед зданием краевого Заксобрания и на площади перед Театром-Театром вновь покажут светомузыкальные шоу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермскую эспланаду заполонили полчища мышей из общепита после зимы. Грызуны испортили кусты и яблоневые деревья.

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С 1 мая в Перми начнется сезон работы фонтанов. Всего их будет 16. «В 2025 году мероприятия по проверке их работоспособности после зимы и пуско-наладочные работы начались в начале апреля в связи с теплой погодой. До 15 числа они были законсервированы. Специалисты уже прочистили форсунки, установили и подключали насосы, заполнили систему водой, протестировали акустику. Затем они провели тестовые запуски», — сообщает администрация Перми на официальном сайте.  В 2025 году они будут работать в будни с 12:00 до 00:00, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 01:00. Фонтаны перед зданием краевого Заксобрания и на площади перед Театром-Театром вновь покажут светомузыкальные шоу. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермскую эспланаду заполонили полчища мышей из общепита после зимы. Грызуны испортили кусты и яблоневые деревья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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