С 1 мая в Перми начнут работать 16 фонтанов

С 1 мая в Перми начнется сезон работы фонтанов. Всего их будет 16.
«В 2025 году мероприятия по проверке их работоспособности после зимы и пуско-наладочные работы начались в начале апреля в связи с теплой погодой. До 15 числа они были законсервированы. Специалисты уже прочистили форсунки, установили и подключали насосы, заполнили систему водой, протестировали акустику. Затем они провели тестовые запуски», — сообщает администрация Перми на официальном сайте.
В 2025 году они будут работать в будни с 12:00 до 00:00, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 01:00. Фонтаны перед зданием краевого Заксобрания и на площади перед Театром-Театром вновь покажут светомузыкальные шоу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермскую эспланаду заполонили полчища мышей из общепита после зимы. Грызуны испортили кусты и яблоневые деревья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!