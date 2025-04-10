Пермскую эспланаду после зимы заполонили полчища мышей из общепита

В Перми в нескольких кварталах эспланады озеленители начали готовить растения к летнему сезону. Благоустроители столкнулись с проблемой — это мыши, которых развелось очень много.
«Грызуны испортили кусты и яблоневые деревья. Эти животные опасны для тюльпанов, хотя нынешней весной цветы взошли», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на ландшафтного архитектора Галину Пашковскую.
При этом применять много агрессивных ядов нельзя, только эко-препараты. По словам специалиста, нашествие мышей произошло из-за расположенных рядом кафе и ресторанов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая 2025 года. Насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 тысячи гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.
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