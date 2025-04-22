Американская Hines продала крупный аутлет-центр в Петербурге

Американская инвестиционная компания Hines завершила сделку по продаже крупного аутлет-центра «Outlet Village Пулково» в Петербурге. Новым владельцем стала российская инвестиционная компания «Кама Капитал». Факт сделки подтвердили представители обеих сторон, а переговоры длились с весны 2024 года.
«„Кама Капитал“ подтверждает факт покупки. Аутлет-центры в двух крупнейших социально-экономических центрах России, Москве и Санкт-Петербурге, важный элемент для диверсификации нашего портфеля торговой недвижимости», — отметили в компании «Кама Капитал» «Деловому Петербургу». Сделка также коснулась продажи «Outlet Village Белая Дача» в Подмосковье.
Согласно данным из ЕГРЮЛ и корпоративных реестров, учредителем ООО «Пулково Аутлет» формально пока остается кипрская компания Luninfield Management Limited, однако собственником «Outlet Village Белая Дача» уже значится ООО «Аутлет Центральный», конечным владельцем которой является АО «Кама Капитал». Рыночная стоимость обоих активов оценивается в 22 миллиарда рублей, но с учетом дисконта для уходящих иностранных компаний сумма сделки могла составить девять–десять миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что на итоговую стоимость повлияла высокая долговая нагрузка объектов.
«Outlet Village Пулково» был открыт в 2015 году, его площадь составляет 31 тысяча квадратных метров. По итогам 2024 года выручка объекта достигла 1,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 229,3 миллионов рублей. «Outlet Village Белая Дача» открылся в 2012 году, его площадь — около 40 тысяч квадратных метров.
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