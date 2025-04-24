24 апреля 2025

«Малютка» из ЯНАО: правда и мифы о танке Т-60, построенном на деньги, собранные детьми

В годы Великой Отечественной войны дети из ЯНАО купили для фронта танк Т-60
© Служба новостей «URA.RU»
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Танк Т-60, купленный на деньги дошкольников ЯНАО воевал на фронте (архивное фото)
Танк Т-60, купленный на деньги дошкольников ЯНАО воевал на фронте (архивное фото) Фото:
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История танка Т-60 «Малютка», построенного на деньги дошкольников Омской области, в состав которой до 1943 года входил и ЯНАО, началась с письма 6-летней девочки Ады Занегиной. Дочь танкиста призвала детей Омска и Ямала жертвовать деньги на танк. Построенная на деньги дошколят боевая машина, получившая название «Малютка», воевала на фронтах Великой Отечественной войны. О том, как дети отказались от игрушек, судьбе механика-водителя танка и почему «Малютка» не мог участвовать в Сталинградской битве — в материале URA.RU.

Письмо Ады Занегиной

В 1943 году в газете «Омская правда» появилась небольшое письмо, написанное 6-летней дочерью танкиста, эвакуированной из Смоленской области. Девочку звали Ада Занегина. В этом письме она сообщала, что жертвует 122 рубля 25 копеек, которые копила на куклу, в Фонд обороны. Ада призывала детей помочь ей собрать недостающие средства на покупку танка.

«Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист», — писала девочка.

Вклад ямальских детей

Письмо Ады вызвало отклик по всей стране. Дети отказались от игрушек и стали жертвовать деньги в Фонд обороны. По просьбе пятилетней Вали Бельдюковой из села Мужи на Ямале на строительство танка перечислено 1030 рублей облигациями и 20 рублей деньгами. Родители девочки погибли на войне, а ее с братом спасли красноармейцы. Детей вывезли в Тобольский детский дом и забрали в приемную семью в селе Мужи, сообщается на портале «Салехард помнит».

"«На 25 марта в детском садике №2 собрано 120 рублей деньгами и 170 рублей облигациями». Кроме того, в газете писалось, что Салехардский детский дом организовал четыре бригады, в которые вошли 24 воспитанника. Детям предстояло пилить дрова. А салехардский Дом пионеров 26 марта провел платный концерт, все заработанные деньги дети перечислили на строительство танка", — писали журналисты "Комсомольской правды" в 2017 году, со ссылкой на архивный выпуск газеты "Красный Север".

Ямальские школьники и дошкольники собрали немалые деньги. А всего детьми Омской области в Фонд обороны перечислено более 160 тысяч рублей, что хватило на постройку танка Т-60.

Две «малютки»

Механиком-водителем танка стала девушка — старший сержант Екатерина Петлюк. Рост ее составлял 151 сантиметр, и бойцы прозвали Екатерину «Малюткой». Танк с таким же именем попал под ее управление. Т-60 сражался с немецко-фашистскими захватчиками под Орлом. Екатерина провоевала на «Малютке» около двух месяцев — ее перевели на Т-70, а танк достался другому мехводу.

Екатерина Петлюк демобилизовалась в 1945 году в звании младшего лейтенанта. Трудилась заведующей бюро ЗАГС в Одессе. Избиралась депутатом районного совета. После войны, в 1975 году, она встретилась с повзрослевшей Адой Занегиной. 

Мифы о «Малютке» и дальнейшая судьба танка

По некоторым сведениям, танк принимал участие в Сталинградской битве. Машина с надписью «Малютка» на башне даже попала в кинохронику. Танк стоял в колонне техники возле Универмага, где пленили фельдмаршала Фридриха Паулюса вместе со штабом.

Но очевидно, что это другой танк. Ведь письмо Ады Занегиной напечатано в газете только 25 февраля 1943 года, и Т-60, купленный на деньги ямальских и сибирских детей появился на фронте только в июне того же года. По некоторым версиям, Екатерина Петлюк на каждом танке писала свое прозвище и из-за этого-то и возникло недоразумение.

После того как Петлюк пересадили на Т-70, танк продолжал воевать. В работе доктора исторических наук Александра Колесникова «Памятные места Омска и Омской области» утверждается: «Малютка» принимал участие в Берлинской операции. Но в выпуске газеты «Московский комсомолец» № 214 от 2023 года опубликованы сведения, что танк получил тяжелые повреждения в бою 16 ноября 1943 года, а позже корпус отправили на переплавку. Впрочем, есть и версии, будто «Малютка» дошел до Праги.

Само по себе, прозвище «Малютка» — не редкость для легких танков, сконструированных Николаем Астровым. Такое имя могли носить и Т-40, и Т-60, и Т-70. Но вот танк, построенный на деньги ямальских и омских детей — один. И он внес существенный вклад в дело разгрома врага и приближения Победы.

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История танка Т-60 «Малютка», построенного на деньги дошкольников Омской области, в состав которой до 1943 года входил и ЯНАО, началась с письма 6-летней девочки Ады Занегиной. Дочь танкиста призвала детей Омска и Ямала жертвовать деньги на танк. Построенная на деньги дошколят боевая машина, получившая название «Малютка», воевала на фронтах Великой Отечественной войны. О том, как дети отказались от игрушек, судьбе механика-водителя танка и почему «Малютка» не мог участвовать в Сталинградской битве — в материале URA.RU. Письмо Ады Занегиной В 1943 году в газете «Омская правда» появилась небольшое письмо, написанное 6-летней дочерью танкиста, эвакуированной из Смоленской области. Девочку звали Ада Занегина. В этом письме она сообщала, что жертвует 122 рубля 25 копеек, которые копила на куклу, в Фонд обороны. Ада призывала детей помочь ей собрать недостающие средства на покупку танка. Вклад ямальских детей Письмо Ады вызвало отклик по всей стране. Дети отказались от игрушек и стали жертвовать деньги в Фонд обороны. По просьбе пятилетней Вали Бельдюковой из села Мужи на Ямале на строительство танка перечислено 1030 рублей облигациями и 20 рублей деньгами. Родители девочки погибли на войне, а ее с братом спасли красноармейцы. Детей вывезли в Тобольский детский дом и забрали в приемную семью в селе Мужи, сообщается на портале «Салехард помнит». Ямальские школьники и дошкольники собрали немалые деньги. А всего детьми Омской области в Фонд обороны перечислено более 160 тысяч рублей, что хватило на постройку танка Т-60. Две «малютки» Механиком-водителем танка стала девушка — старший сержант Екатерина Петлюк. Рост ее составлял 151 сантиметр, и бойцы прозвали Екатерину «Малюткой». Танк с таким же именем попал под ее управление. Т-60 сражался с немецко-фашистскими захватчиками под Орлом. Екатерина провоевала на «Малютке» около двух месяцев — ее перевели на Т-70, а танк достался другому мехводу. Екатерина Петлюк демобилизовалась в 1945 году в звании младшего лейтенанта. Трудилась заведующей бюро ЗАГС в Одессе. Избиралась депутатом районного совета. После войны, в 1975 году, она встретилась с повзрослевшей Адой Занегиной.  Мифы о «Малютке» и дальнейшая судьба танка По некоторым сведениям, танк принимал участие в Сталинградской битве. Машина с надписью «Малютка» на башне даже попала в кинохронику. Танк стоял в колонне техники возле Универмага, где пленили фельдмаршала Фридриха Паулюса вместе со штабом. Но очевидно, что это другой танк. Ведь письмо Ады Занегиной напечатано в газете только 25 февраля 1943 года, и Т-60, купленный на деньги ямальских и сибирских детей появился на фронте только в июне того же года. По некоторым версиям, Екатерина Петлюк на каждом танке писала свое прозвище и из-за этого-то и возникло недоразумение. После того как Петлюк пересадили на Т-70, танк продолжал воевать. В работе доктора исторических наук Александра Колесникова «Памятные места Омска и Омской области» утверждается: «Малютка» принимал участие в Берлинской операции. Но в выпуске газеты «Московский комсомолец» № 214 от 2023 года опубликованы сведения, что танк получил тяжелые повреждения в бою 16 ноября 1943 года, а позже корпус отправили на переплавку. Впрочем, есть и версии, будто «Малютка» дошел до Праги. Само по себе, прозвище «Малютка» — не редкость для легких танков, сконструированных Николаем Астровым. Такое имя могли носить и Т-40, и Т-60, и Т-70. Но вот танк, построенный на деньги ямальских и омских детей — один. И он внес существенный вклад в дело разгрома врага и приближения Победы.
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