«Малютка» из ЯНАО: правда и мифы о танке Т-60, построенном на деньги, собранные детьми

История танка Т-60 «Малютка», построенного на деньги дошкольников Омской области, в состав которой до 1943 года входил и ЯНАО, началась с письма 6-летней девочки Ады Занегиной. Дочь танкиста призвала детей Омска и Ямала жертвовать деньги на танк. Построенная на деньги дошколят боевая машина, получившая название «Малютка», воевала на фронтах Великой Отечественной войны. О том, как дети отказались от игрушек, судьбе механика-водителя танка и почему «Малютка» не мог участвовать в Сталинградской битве — в материале URA.RU.
Письмо Ады Занегиной
В 1943 году в газете «Омская правда» появилась небольшое письмо, написанное 6-летней дочерью танкиста, эвакуированной из Смоленской области. Девочку звали Ада Занегина. В этом письме она сообщала, что жертвует 122 рубля 25 копеек, которые копила на куклу, в Фонд обороны. Ада призывала детей помочь ей собрать недостающие средства на покупку танка.
«Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист», — писала девочка.
Вклад ямальских детей
Письмо Ады вызвало отклик по всей стране. Дети отказались от игрушек и стали жертвовать деньги в Фонд обороны. По просьбе пятилетней Вали Бельдюковой из села Мужи на Ямале на строительство танка перечислено 1030 рублей облигациями и 20 рублей деньгами. Родители девочки погибли на войне, а ее с братом спасли красноармейцы. Детей вывезли в Тобольский детский дом и забрали в приемную семью в селе Мужи, сообщается на портале «Салехард помнит».
"«На 25 марта в детском садике №2 собрано 120 рублей деньгами и 170 рублей облигациями». Кроме того, в газете писалось, что Салехардский детский дом организовал четыре бригады, в которые вошли 24 воспитанника. Детям предстояло пилить дрова. А салехардский Дом пионеров 26 марта провел платный концерт, все заработанные деньги дети перечислили на строительство танка", — писали журналисты "Комсомольской правды" в 2017 году, со ссылкой на архивный выпуск газеты "Красный Север".
Ямальские школьники и дошкольники собрали немалые деньги. А всего детьми Омской области в Фонд обороны перечислено более 160 тысяч рублей, что хватило на постройку танка Т-60.
Две «малютки»
Механиком-водителем танка стала девушка — старший сержант Екатерина Петлюк. Рост ее составлял 151 сантиметр, и бойцы прозвали Екатерину «Малюткой». Танк с таким же именем попал под ее управление. Т-60 сражался с немецко-фашистскими захватчиками под Орлом. Екатерина провоевала на «Малютке» около двух месяцев — ее перевели на Т-70, а танк достался другому мехводу.
Екатерина Петлюк демобилизовалась в 1945 году в звании младшего лейтенанта. Трудилась заведующей бюро ЗАГС в Одессе. Избиралась депутатом районного совета. После войны, в 1975 году, она встретилась с повзрослевшей Адой Занегиной.
Мифы о «Малютке» и дальнейшая судьба танка
По некоторым сведениям, танк принимал участие в Сталинградской битве. Машина с надписью «Малютка» на башне даже попала в кинохронику. Танк стоял в колонне техники возле Универмага, где пленили фельдмаршала Фридриха Паулюса вместе со штабом.
Но очевидно, что это другой танк. Ведь письмо Ады Занегиной напечатано в газете только 25 февраля 1943 года, и Т-60, купленный на деньги ямальских и сибирских детей появился на фронте только в июне того же года. По некоторым версиям, Екатерина Петлюк на каждом танке писала свое прозвище и из-за этого-то и возникло недоразумение.
После того как Петлюк пересадили на Т-70, танк продолжал воевать. В работе доктора исторических наук Александра Колесникова «Памятные места Омска и Омской области» утверждается: «Малютка» принимал участие в Берлинской операции. Но в выпуске газеты «Московский комсомолец» № 214 от 2023 года опубликованы сведения, что танк получил тяжелые повреждения в бою 16 ноября 1943 года, а позже корпус отправили на переплавку. Впрочем, есть и версии, будто «Малютка» дошел до Праги.
Само по себе, прозвище «Малютка» — не редкость для легких танков, сконструированных Николаем Астровым. Такое имя могли носить и Т-40, и Т-60, и Т-70. Но вот танк, построенный на деньги ямальских и омских детей — один. И он внес существенный вклад в дело разгрома врага и приближения Победы.
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