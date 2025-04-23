Интерес к новым гибридным авто у челябинцев за год вырос в пять раз

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Самые популярные в регионе - гибриды марки Tank
Самые популярные в регионе - гибриды марки Tank Фото:

В Челябинской области за год выбор гибридных автомобилей вырос в 10,2 раза. При этом интерес к ним у жителей региона увеличился в 4,6 раз. Больше всего челябинцы интересовались гибридами марки Tank — 26,4%, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Сейчас по сравнению с первым кварталом 2024 года предложение на гибриды выросло в 10,2 раза, а интерес к ним — в 4,6 раз. Больше всего посетители платформы интересовались гибридами марки Tank (26,4%). Также в топ марок вошли Chery (16,4%), Wey (15,5%), Voyah (9,1%)», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито, в целом по России в первом квартале 2025 года предлагалось в шесть раз больше гибридов, чем электрокаров. Интерес вызван тем, что при схожей цене электрокар обходится дороже. К тому же гибриды не так зависят от зарядных устройств. При этом гибриды выбирают и те, кто ищет экологичное транспортное средство, и те, кто рассматривает их как альтернативу премиальным брендам, которые сейчас недоступны в России.

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В Челябинской области за год выбор гибридных автомобилей вырос в 10,2 раза. При этом интерес к ним у жителей региона увеличился в 4,6 раз. Больше всего челябинцы интересовались гибридами марки Tank — 26,4%, сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «Сейчас по сравнению с первым кварталом 2024 года предложение на гибриды выросло в 10,2 раза, а интерес к ним — в 4,6 раз. Больше всего посетители платформы интересовались гибридами марки Tank (26,4%). Также в топ марок вошли Chery (16,4%), Wey (15,5%), Voyah (9,1%)», — сообщили в пресс-службе. Как отметил Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито, в целом по России в первом квартале 2025 года предлагалось в шесть раз больше гибридов, чем электрокаров. Интерес вызван тем, что при схожей цене электрокар обходится дороже. К тому же гибриды не так зависят от зарядных устройств. При этом гибриды выбирают и те, кто ищет экологичное транспортное средство, и те, кто рассматривает их как альтернативу премиальным брендам, которые сейчас недоступны в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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