Тюменский муниципалитет получил патент на национальное блюдо татар

Название «Сибирский баурсак» стало товарным знаком Тобольского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая лепешка баурсак - традиционное татарское блюдо
Большая лепешка баурсак - традиционное татарское блюдо Фото:

Роспатент выдал свидетельство администрации Тобольского района (Тюменская область) о регистрации товарного знака «Сибирский баурсак». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципальной мэрии.

«Получено свидетельство о регистрации товарного знака, удостоверяющее, что концепция, наименование и эмблема праздника национальной выпечки сибирских татар, сопровождаемого конкурсом на самый крупный баурсак, официально закреплены за Тобольским районом Тюменской области. Соответствующий статус был утвержден Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом)», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

«Сибирский баурсак» в 2020 попадал в Книгу рекордов России за приготовление самой большой лепешки. Фестиваль отпразднует свой пятилетний юбилей в 2025 году.

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Роспатент выдал свидетельство администрации Тобольского района (Тюменская область) о регистрации товарного знака «Сибирский баурсак». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципальной мэрии. «Получено свидетельство о регистрации товарного знака, удостоверяющее, что концепция, наименование и эмблема праздника национальной выпечки сибирских татар, сопровождаемого конкурсом на самый крупный баурсак, официально закреплены за Тобольским районом Тюменской области. Соответствующий статус был утвержден Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом)», — рассказали URA.RU в пресс-службе. «Сибирский баурсак» в 2020 попадал в Книгу рекордов России за приготовление самой большой лепешки. Фестиваль отпразднует свой пятилетний юбилей в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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