Тюменский муниципалитет получил патент на национальное блюдо татар

Роспатент выдал свидетельство администрации Тобольского района (Тюменская область) о регистрации товарного знака «Сибирский баурсак». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципальной мэрии.
«Получено свидетельство о регистрации товарного знака, удостоверяющее, что концепция, наименование и эмблема праздника национальной выпечки сибирских татар, сопровождаемого конкурсом на самый крупный баурсак, официально закреплены за Тобольским районом Тюменской области. Соответствующий статус был утвержден Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом)», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
«Сибирский баурсак» в 2020 попадал в Книгу рекордов России за приготовление самой большой лепешки. Фестиваль отпразднует свой пятилетний юбилей в 2025 году.
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