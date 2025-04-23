Минобороны уничтожило украинский беспилотник над Татарстаном

Министерство обороны Российской Федерации уничтожило украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан. Ведомство сообщило об этом в официальном telegram-канале.
«Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — написало Минобороны в telegram-канале. Незадолго до этого в регионе были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.
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