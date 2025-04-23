Минобороны уничтожило украинский беспилотник над Татарстаном

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Средствами ПВО в Казани уничтожен украинский БПЛА
Средствами ПВО в Казани уничтожен украинский БПЛА Фото:

Министерство обороны Российской Федерации уничтожило украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан. Ведомство сообщило об этом в официальном telegram-канале.

«Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — написало Минобороны в telegram-канале. Незадолго до этого в регионе были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

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Министерство обороны Российской Федерации уничтожило украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан. Ведомство сообщило об этом в официальном telegram-канале. «Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — написало Минобороны в telegram-канале. Незадолго до этого в регионе были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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