План ковер введен в казанском аэропорту после атаки БПЛА на Елабугу

В двух аэропортах России введены ограничения на полеты воздушных судов
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 12:45 МСК введены также в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. До этого ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска.
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