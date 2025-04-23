План ковер введен в казанском аэропорту после атаки БПЛА на Елабугу

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В двух аэропортах России введены ограничения на полеты воздушных судов
В двух аэропортах России введены ограничения на полеты воздушных судов Фото:

В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 12:45 МСК введены также в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. До этого ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска.

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В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 12:45 МСК введены также в аэропорту Казань (код ИКАО: UWKD)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. До этого ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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