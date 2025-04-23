23 апреля 2025

Крупный актив тюменского олигарха не может выбраться из убытков

Мясокомбинат, связанный с тюменским холдингом «Арсиб» сохраняет убыточность
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания производит популярную в регионе колбасу
Компания производит популярную в регионе колбасу Фото:

«Ялуторовский мясокомбинат», связанный общими соучредителями с компаниями холдинга «Арсиб» тюменского олигарха Самвела Степаняна, продолжает оставаться убыточным. Такая информация приведена в бухгалтерской отчетности предприятия по итогам 2024 финансового года.

«Объект — ООО „Ялуторовский мясокомбинат“. Доходы компании — 860,8 млн рублей. Расходы — 879,3 миллиона рублей. Чистый убыток компании — 18,5 миллионов рублей», — сообщается в документах.

Отмечается, что компания остается убыточной уже несколько лет. Самые крупные убытки мясокомбинат понес в 2021 году, уйдя в минус на 52 миллиона рублей. Однако, прогнозы на 2025 год предсказывают заводу прибыль в 10 миллионов рублей.

Ключевым учредителем мясокомбината с долей в 80% является Артур Арутюнян, еще 20% принадлежат Айку Степаняну. Арутюнян является кроме того учредителем еще нескольких компаний, в том числе — ООО «Арсиб Девелопмент», которая занимается активной застройкой в нескольких районах Тюмени и входит в строительный дивизион холдинга «Арсиб». Степанян также является соучредителем нескольких компаний.

Ранее стало известно, что другие компании холдинга увеличивают доходы. В частности, в полтора раза прибавил по прибыльности крупнейший молочный актив «Арсиба»

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«Ялуторовский мясокомбинат», связанный общими соучредителями с компаниями холдинга «Арсиб» тюменского олигарха Самвела Степаняна, продолжает оставаться убыточным. Такая информация приведена в бухгалтерской отчетности предприятия по итогам 2024 финансового года. «Объект — ООО „Ялуторовский мясокомбинат“. Доходы компании — 860,8 млн рублей. Расходы — 879,3 миллиона рублей. Чистый убыток компании — 18,5 миллионов рублей», — сообщается в документах. Отмечается, что компания остается убыточной уже несколько лет. Самые крупные убытки мясокомбинат понес в 2021 году, уйдя в минус на 52 миллиона рублей. Однако, прогнозы на 2025 год предсказывают заводу прибыль в 10 миллионов рублей. Ключевым учредителем мясокомбината с долей в 80% является Артур Арутюнян, еще 20% принадлежат Айку Степаняну. Арутюнян является кроме того учредителем еще нескольких компаний, в том числе — ООО «Арсиб Девелопмент», которая занимается активной застройкой в нескольких районах Тюмени и входит в строительный дивизион холдинга «Арсиб». Степанян также является соучредителем нескольких компаний. Ранее стало известно, что другие компании холдинга увеличивают доходы. В частности, в полтора раза прибавил по прибыльности крупнейший молочный актив «Арсиба»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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