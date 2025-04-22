Власти ХМАО нашли работу первому участнику проекта «Герои Югры»

Власти ХМАО устроили на работу в крупную госкомпанию первого участника регионального аналога проекта «Время Героев». Об этом рассказали в Стройкомплексе Югры.
«Первое трудоустройство участника проекта „Герои Югры“ — в стройкомплексе! Знаковое событие для образовательного проекта „Герои Югры“: ветеран СВО Дмитрий Аллянов приступил к работе в должности ведущего инженера ПТО АО „Северавтодор“», — сказано в сообщении.
Сообщается, что мужчина по профессии — инженер-строитель с 30-летним стажем. В 2023 году он ушел на фронт, а после демобилизации вступил в «Ассоциацию ветеранов СВО», чтобы помогать товарищам адаптироваться к мирной жизни, а затем присоединился к проекту «Герои Югры».
На встрече с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком ветеран делился планами попробовать себя в новых сферах, однако глава региона отметил, что регион нуждается в опытных инженерах и строителях.
Куратор проекта Азат Ислаев отметил, что опыт Дмитрия будет востребован в ведущей госкомпании региона. «Добро пожаловать в команду!», — сказал он.
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