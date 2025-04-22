22 апреля 2025

Власти ХМАО нашли работу первому участнику проекта «Герои Югры»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина будет работать ведущим инженером
Мужчина будет работать ведущим инженером Фото:

Власти ХМАО устроили на работу в крупную госкомпанию первого участника регионального аналога проекта «Время Героев». Об этом рассказали в Стройкомплексе Югры.

«Первое трудоустройство участника проекта „Герои Югры“ — в стройкомплексе! Знаковое событие для образовательного проекта „Герои Югры“: ветеран СВО Дмитрий Аллянов приступил к работе в должности ведущего инженера ПТО АО „Северавтодор“», — сказано в сообщении.

Сообщается, что мужчина по профессии — инженер-строитель с 30-летним стажем. В 2023 году он ушел на фронт, а после демобилизации вступил в «Ассоциацию ветеранов СВО», чтобы помогать товарищам адаптироваться к мирной жизни, а затем присоединился к проекту «Герои Югры».

На встрече с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком ветеран делился планами попробовать себя в новых сферах, однако глава региона отметил, что регион нуждается в опытных инженерах и строителях.

Куратор проекта Азат Ислаев отметил, что опыт Дмитрия будет востребован в ведущей госкомпании региона. «Добро пожаловать в команду!», — сказал он.

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Власти ХМАО устроили на работу в крупную госкомпанию первого участника регионального аналога проекта «Время Героев». Об этом рассказали в Стройкомплексе Югры. «Первое трудоустройство участника проекта „Герои Югры“ — в стройкомплексе! Знаковое событие для образовательного проекта „Герои Югры“: ветеран СВО Дмитрий Аллянов приступил к работе в должности ведущего инженера ПТО АО „Северавтодор“», — сказано в сообщении. Сообщается, что мужчина по профессии — инженер-строитель с 30-летним стажем. В 2023 году он ушел на фронт, а после демобилизации вступил в «Ассоциацию ветеранов СВО», чтобы помогать товарищам адаптироваться к мирной жизни, а затем присоединился к проекту «Герои Югры». На встрече с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком ветеран делился планами попробовать себя в новых сферах, однако глава региона отметил, что регион нуждается в опытных инженерах и строителях. Куратор проекта Азат Ислаев отметил, что опыт Дмитрия будет востребован в ведущей госкомпании региона. «Добро пожаловать в команду!», — сказал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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