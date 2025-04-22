22 апреля 2025

SHAMAN со сцены осыпал фанатов конфетами на концерте в ХМАО. Видео

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SHAMAN собрал полный зал на концерте в Ханты-Мансийске
SHAMAN собрал полный зал на концерте в Ханты-Мансийске Фото:
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Артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, со сцены осыпал фанатов конфетами во время концерта в Ханты-Мансийске. Щедрость поп-звезды произвела фурор на публику.

«В разгар концерта к артисту на сцене подошел помощник и подал тарелку, полную конфет. SHAMAN взял конфеты большими горстями и осыпал угощениями зрителей. Еще несколько раз сладости летели в толпу на протяжении всего выступления. Долетело, конечно, не до всех, но презенты удивили фанатов. Многие восторженно кричали и ловили конфеты», — поделился с URA.RU один из фанатов.

Сами фанаты также не поскупились на подарки и цветы для звезды. Однако передать их прямо в руки артиста на сцене не удалось. «Организаторы предупредили, что подарки и цветы лучше оставить перед концертом в фойе, а потом их передадут в гримерку. Просьбу связали с мерами безопасности», — добавил собеседник агентства.

В Ханты-Мансийске Дронов открыл свой первый гастрольный тур по ХМАО. Впереди у артиста концерт в Сургуте и два выступления в Нижневартовске. А пока что югорчане делятся отзывами и видеороликами в соцсетях. «Это был лучший концерт в моей жизни! Огромный спектр чувств пробудил Ярослав своими песнями. Мы и пели, и плакали, и смеялись, и кричали», — комментирует жительница ХМАО в сообществе поклонников SHAMANa в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало про концерт Сергея Пенкина в Нижневартовске, на котором «серебряный принц» угостил фанатов шампанским. Это был сюрприз в честь полученного звания заслуженного артиста.

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Артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, со сцены осыпал фанатов конфетами во время концерта в Ханты-Мансийске. Щедрость поп-звезды произвела фурор на публику. «В разгар концерта к артисту на сцене подошел помощник и подал тарелку, полную конфет. SHAMAN взял конфеты большими горстями и осыпал угощениями зрителей. Еще несколько раз сладости летели в толпу на протяжении всего выступления. Долетело, конечно, не до всех, но презенты удивили фанатов. Многие восторженно кричали и ловили конфеты», — поделился с URA.RU один из фанатов. Сами фанаты также не поскупились на подарки и цветы для звезды. Однако передать их прямо в руки артиста на сцене не удалось. «Организаторы предупредили, что подарки и цветы лучше оставить перед концертом в фойе, а потом их передадут в гримерку. Просьбу связали с мерами безопасности», — добавил собеседник агентства. В Ханты-Мансийске Дронов открыл свой первый гастрольный тур по ХМАО. Впереди у артиста концерт в Сургуте и два выступления в Нижневартовске. А пока что югорчане делятся отзывами и видеороликами в соцсетях. «Это был лучший концерт в моей жизни! Огромный спектр чувств пробудил Ярослав своими песнями. Мы и пели, и плакали, и смеялись, и кричали», — комментирует жительница ХМАО в сообществе поклонников SHAMANa в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало про концерт Сергея Пенкина в Нижневартовске, на котором «серебряный принц» угостил фанатов шампанским. Это был сюрприз в честь полученного звания заслуженного артиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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