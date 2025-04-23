Эстония планирует создать на границе с Россией военную базу

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Эстония планирует создать военную базу с Россией на 250 человек
Эстония планирует создать военную базу с Россией на 250 человек Фото:

Эстония планирует укрепить свое присутствие у российской границы, создав военную базу в городе Нарва. О планах властей сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии генерал-майор Вахур Карус в интервью местной телерадиовещательной компании ERR.

«Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе... нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе», — сказал Карус, сообщает ERR. Он также добавил, что на базе будет проводиться ротация различных подразделений, и на начальном этапе речь идет о размещении примерно 200-250 военных одновременно.

Это решение является частью усилий Эстонии по укреплению своей оборонной способности на фоне текущих международных напряженностей. Расположение Нарвы в непосредственной близости от российской границы делает этот город стратегически важным для обеспечения безопасности страны.

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Эстония планирует укрепить свое присутствие у российской границы, создав военную базу в городе Нарва. О планах властей сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии генерал-майор Вахур Карус в интервью местной телерадиовещательной компании ERR. «Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе... нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе», — сказал Карус, сообщает ERR. Он также добавил, что на базе будет проводиться ротация различных подразделений, и на начальном этапе речь идет о размещении примерно 200-250 военных одновременно. Это решение является частью усилий Эстонии по укреплению своей оборонной способности на фоне текущих международных напряженностей. Расположение Нарвы в непосредственной близости от российской границы делает этот город стратегически важным для обеспечения безопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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