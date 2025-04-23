Эстония планирует создать на границе с Россией военную базу

Эстония планирует укрепить свое присутствие у российской границы, создав военную базу в городе Нарва. О планах властей сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии генерал-майор Вахур Карус в интервью местной телерадиовещательной компании ERR.
«Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе... нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе», — сказал Карус, сообщает ERR. Он также добавил, что на базе будет проводиться ротация различных подразделений, и на начальном этапе речь идет о размещении примерно 200-250 военных одновременно.
Это решение является частью усилий Эстонии по укреплению своей оборонной способности на фоне текущих международных напряженностей. Расположение Нарвы в непосредственной близости от российской границы делает этот город стратегически важным для обеспечения безопасности страны.
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