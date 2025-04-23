В Тюмени сотрудники МЧС во время тушения пожара в одной из многоэтажек вытащили из горящей квартиры кота. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Там уточнили, что после этого животному было сделано «искусственное дыхание».
«На ликвидации пожара работали 20 сотрудников МЧС России, было задействовано четыре единицы техники — пострадавших нет. Во время работы на происшествии, тюменские огнеборцы помогли и коту, который был в горевшей квартире. „Откачав“ пушистика с помощью дыхательного аппарата, они передали его жильцам подъезда», — сообщается в публикации.
Что касается пожара в квартире, то его удалось оперативно потушить. В результате ЧП, повреждения получили балкон и одна из комнат. Дальнейшего распространения огня на другие помещения дома удалось избежать.
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