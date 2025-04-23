Ряд землетрясений произошел у побережья Силиври в Стамбуле, самое мощное из которых достигло магнитуды 6,2. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), этому толчку предшествовало землетрясение магнитудой 3,9. Основной подземный удар длился около десяти секунд и вызвал панику среди жителей. Стамбул и близлежащие провинции ощутили сильные колебания — подробнее в материале URA.RU
Что произошло
Первое землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в 12:13 в Мраморном море, недалеко от города Силиври. Вслед за ним последовали еще три толчка, включая основной магнитудой 6,2, что в сумме составило пять сейсмических событий. Два дополнительных землетрясения произошли в районе Бююкчекмедже с интервалом в 11 минут. Их магнитуда составила 4,4 и 4,9 соответственно.
Сильные толчки вызвали беспокойство у жителей Стамбула, многие вышли на улицы из-за страха повторных ударов. Подземные толчки ощущались в соседних со Стамбулом провинциях, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Реакция и последствия
Министр внутренних дел также сообщил, что ведомства начали полевые проверки после землетрясения в Стамбуле. По данным агентства Anadolu, эпицентр находился на глубине около семи километров. Местные жители в панике выбегали из зданий и собирались на открытых площадках.
Как передает CNN Turk, толчки были настолько сильными, что их почувствовали даже в Анкаре, расположенной в 300 км от Стамбула. После землетрясения в городе возникли перебои с интернетом. Далее были зафиксированы повторные толчки магнитудой 4,4 с той же глубиной залегания. Власти продолжают мониторить ситуацию и оценивать возможные повреждения.
Специалисты AFAD оперативно развернули работу по оценке последствий землетрясения. Жители Стамбула и близлежащих регионов остаются настороженными из-за возможности новых подземных толчков. На улицах города сохраняется повышенное скопление людей, опасающихся возвращаться в здания. Ситуация остается под контролем, но требует дальнейшего наблюдения.
Трагедия 2023 года
В феврале 2023 года Турция сталкивалась с разрушительными землетрясениями магнитудой 7,8 и 7,5. Эти катастрофы унесли жизни более 53 тысяч человек и полностью уничтожили несколько городов. В соседней Сирии жертвами стали пять тысяч человек, а число разрушенных зданий превысило десять тысяч. В октябре 2024 года страна пережила менее мощное землетрясение магнитудой 6, обошлось без человеческих жертв.
Эпицентр февральского землетрясения 2023 года находился в городе Кахранманмараш на юге Турции, где зафиксировали толчки магнитудой 7,7. Эта катастрофа стала сильнейшей в регионе с середины XX века и затронула 11 провинций страны. Число пострадавших превысило 107 тысяч человек, многие получили тяжелые травмы. Подземные толчки ощущались и на территории Сирии, усугубив гуманитарную ситуацию в регионе.
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