В Стамбуле произошло пять землетрясений подряд

Ряд землетрясений произошел у побережья Силиври в Стамбуле (Турция), самое сильное из которых достигло магнитуды 6,2. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), этот толчок последовал после предварительного землетрясения магнитудой 3,9.
Землетрясение магнитудой 6,2, которое продолжалось около десяти секунд, вызвало значительную панику среди жителей. Стамбул и прилегающие провинции ощутили сильные подземные толчки. Помимо двух основных толчков, в регионе было зарегистрировано еще три менее мощных землетрясения, что увеличивает общее количество до пяти.
Власти продолжают мониторинг ситуации и призывают жителей оставаться в безопасности и следовать указаниям спасательных служб. «Что касается землетрясения в Стамбуле, которое также ощущалось в близлежащих провинциях, AFAD и все команды наших соответствующих учреждений начали сканирование на местах», — сказал президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает турецкое YeniSafak. «Мы следим за развитием событий. Удачи нашему народу», -добавил он.
AFAD предостерегает граждан от входа в поврежденные здания и приближения к потенциально опасным конструкциям. Также было рекомендовано использовать SMS и интернет-мессенджеры для коммуникации в целях обеспечения безопасности связи.
Неожиданное землетрясение, которое произошло сегодня в Стамбуле, было зафиксировано в прямом эфире местного телевидения. Толчки магнитудой 6,2 застали врасплох как жителей города, так и сотрудников телеканала, которые в этот момент вели прямую трансляцию.
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