В Тюмени шквальный ветер повредил украшения к 80-летию победы в Великой Отечественной войне под мостом Влюбленных. Видео инцидента опубликовали тюменцы в социальных сетях.
«Ночью была гроза и порывистый ветер. Некоторые недавно установленные журавли пострадали», — отметили местные жители в telegram-канале «Тюмень Новости».
На видеозаписи видно, что у нескольких журавлей оказались обломаны части. Вместе с тем некоторые тросы-крепежи были спутаны между собой.
Как URA.RU пояснили в администрации города, на данный момент объект не сдан. Подрядчик до сих пор его монтирует. Также в мэрии отметили, что подрядная организация должна учитывать ветровую нагрузку.
Ранее в Тюмени начали украшать здания к 80-летию Победы. Элементами оформления фирменного стиля были выбраны символы 80-летия, а также скульптура «Родина-мать».
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