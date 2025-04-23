В Тюмени шквальный ветер повредил украшения к юбилею Победы на мосту Влюбленных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост Влюбленных украсили журавлями в честь 80-летия Победы
Мост Влюбленных украсили журавлями в честь 80-летия Победы Фото:

В Тюмени шквальный ветер повредил украшения к 80-летию победы в Великой Отечественной войне под мостом Влюбленных. Видео инцидента опубликовали тюменцы в социальных сетях.

«Ночью была гроза и порывистый ветер. Некоторые недавно установленные журавли пострадали», — отметили местные жители в telegram-канале «Тюмень Новости».

На видеозаписи видно, что у нескольких журавлей оказались обломаны части. Вместе с тем некоторые тросы-крепежи были спутаны между собой.

Как URA.RU пояснили в администрации города, на данный момент объект не сдан. Подрядчик до сих пор его монтирует. Также в мэрии отметили, что подрядная организация должна учитывать ветровую нагрузку.

Ранее в Тюмени начали украшать здания к 80-летию Победы. Элементами оформления фирменного стиля были выбраны символы 80-летия, а также скульптура «Родина-мать».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени шквальный ветер повредил украшения к 80-летию победы в Великой Отечественной войне под мостом Влюбленных. Видео инцидента опубликовали тюменцы в социальных сетях. «Ночью была гроза и порывистый ветер. Некоторые недавно установленные журавли пострадали», — отметили местные жители в telegram-канале «Тюмень Новости». На видеозаписи видно, что у нескольких журавлей оказались обломаны части. Вместе с тем некоторые тросы-крепежи были спутаны между собой. Как URA.RU пояснили в администрации города, на данный момент объект не сдан. Подрядчик до сих пор его монтирует. Также в мэрии отметили, что подрядная организация должна учитывать ветровую нагрузку. Ранее в Тюмени начали украшать здания к 80-летию Победы. Элементами оформления фирменного стиля были выбраны символы 80-летия, а также скульптура «Родина-мать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...