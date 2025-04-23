В Ревде (Свердловская область) накануне местные жители возложили сотни цветов на место, откуда демонтировали памятник Ленину. Акцию провели в честь 155-й годовщины со дня его рождения, рассказал лидер свердловских коммунистов, депутат заксобрания Александр Ивачев.
«Из-за антисоветчиков, засевших в администрации Ревды, жителям в этом году некуда возложить цветы в честь дня рождения В.И. Ленина. Но даже на руинах памятника сегодня тысячи цветов», — написал Ивачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Памятник Ленину там демонтировали в начале августа 2024-го — чтобы отвезти на ремонт. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент вернут на площадь Победы. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить Ленина в другом месте. Мэр Татьяна Клепикова объясняла, что предложение о переносе постамента и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных бизнесменов.
Пока КПРФ протестовала против этого решения, мэрия провела опрос. Около 63% респондентов проголосовали за перенос монумента в Ленинский сквер. Коммунисты итоги опроса не признают. Конфликт не завершен.
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