В Ревде на месте снесенного памятника Ленину возложили сотни цветов. Фото

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Цветы возложили в честь 155-й годовщины со дня рождения Ленина
Цветы возложили в честь 155-й годовщины со дня рождения Ленина Фото:

В Ревде (Свердловская область) накануне местные жители возложили сотни цветов на место, откуда демонтировали памятник Ленину. Акцию провели в честь 155-й годовщины со дня его рождения, рассказал лидер свердловских коммунистов, депутат заксобрания Александр Ивачев.

«Из-за антисоветчиков, засевших в администрации Ревды, жителям в этом году некуда возложить цветы в честь дня рождения В.И. Ленина. Но даже на руинах памятника сегодня тысячи цветов», — написал Ивачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Памятник Ленину там демонтировали в начале августа 2024-го — чтобы отвезти на ремонт. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент вернут на площадь Победы. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить Ленина в другом месте. Мэр Татьяна Клепикова объясняла, что предложение о переносе постамента и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных бизнесменов.

Пока КПРФ протестовала против этого решения, мэрия провела опрос. Около 63% респондентов проголосовали за перенос монумента в Ленинский сквер. Коммунисты итоги опроса не признают. Конфликт не завершен.

Фото:
Фото: страница Александра Ивачева в соцсети «ВКонтакте»

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В Ревде (Свердловская область) накануне местные жители возложили сотни цветов на место, откуда демонтировали памятник Ленину. Акцию провели в честь 155-й годовщины со дня его рождения, рассказал лидер свердловских коммунистов, депутат заксобрания Александр Ивачев. «Из-за антисоветчиков, засевших в администрации Ревды, жителям в этом году некуда возложить цветы в честь дня рождения В.И. Ленина. Но даже на руинах памятника сегодня тысячи цветов», — написал Ивачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Памятник Ленину там демонтировали в начале августа 2024-го — чтобы отвезти на ремонт. Изначально предполагалось, что к середине октября после реставрации монумент вернут на площадь Победы. Но позднее стало известно, что власти хотят разместить Ленина в другом месте. Мэр Татьяна Клепикова объясняла, что предложение о переносе постамента и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных бизнесменов. Пока КПРФ протестовала против этого решения, мэрия провела опрос. Около 63% респондентов проголосовали за перенос монумента в Ленинский сквер. Коммунисты итоги опроса не признают. Конфликт не завершен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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