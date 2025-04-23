В Тюмени на один день полностью закроют небо для беспилотников

Антитеррористическая комиссия администрации Тюмени приняла решение о полном запрете на использование в городе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в День Победы 9 мая. Информация об этом указана в telegram-канале мэрии. Исключение сделают только для одной из местных телекомпаний.
«По результатам рассмотрения вопроса и коллективного обсуждения, в целях обеспечения безопасности граждан, принято единогласное решение по запрету использования всех беспилотных летательных аппаратов над территорией города Тюмени. С 6 часов 09.05.2025 до 6 часов 10.05.2025», — указано в публикации тюменской мэрии.
Там добавили, что исключение сделают только для тюменской телекомпании, которая будет заниматься организацией трансляции праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. При этом, любые попытки поднять в воздух сторонние БПЛА, 9 мая будут жестко пресекаться силовиками.
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