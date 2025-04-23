В Тюмени на один день полностью закроют небо для беспилотников

В Тюмени 9 мая запретят использовать БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени запретили использовать беспилотники 9 мая
В Тюмени запретили использовать беспилотники 9 мая Фото:

Антитеррористическая комиссия администрации Тюмени приняла решение о полном запрете на использование в городе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в День Победы 9 мая. Информация об этом указана в telegram-канале мэрии. Исключение сделают только для одной из местных телекомпаний.

«По результатам рассмотрения вопроса и коллективного обсуждения, в целях обеспечения безопасности граждан, принято единогласное решение по запрету использования всех беспилотных летательных аппаратов над территорией города Тюмени. С 6 часов 09.05.2025 до 6 часов 10.05.2025», — указано в публикации тюменской мэрии.

Там добавили, что исключение сделают только для тюменской телекомпании, которая будет заниматься организацией трансляции праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. При этом, любые попытки поднять в воздух сторонние БПЛА, 9 мая будут жестко пресекаться силовиками.   

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Антитеррористическая комиссия администрации Тюмени приняла решение о полном запрете на использование в городе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в День Победы 9 мая. Информация об этом указана в telegram-канале мэрии. Исключение сделают только для одной из местных телекомпаний. «По результатам рассмотрения вопроса и коллективного обсуждения, в целях обеспечения безопасности граждан, принято единогласное решение по запрету использования всех беспилотных летательных аппаратов над территорией города Тюмени. С 6 часов 09.05.2025 до 6 часов 10.05.2025», — указано в публикации тюменской мэрии. Там добавили, что исключение сделают только для тюменской телекомпании, которая будет заниматься организацией трансляции праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. При этом, любые попытки поднять в воздух сторонние БПЛА, 9 мая будут жестко пресекаться силовиками.   
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...