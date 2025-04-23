Курган богат талантами: тяжелоатлетки завоевали пять медалей на соревнованиях в Екатеринбурге. Фото

Шадринские тяжелоатлетки заняли призовые места на чемпионате УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат продлится до 27 апреля
Чемпионат продлится до 27 апреля Фото:

Шадринские (Курганская область) тяжелоатлетки завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа, который проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

Всего в копилке сборной Курганской области оказалось шесть наград
Всего в копилке сборной Курганской области оказалось шесть наград
Фото:

Всего в копилке сборной Курганской области после выступлений девушек оказалось шесть наград, из которых пять принесли спортсменки из Шадринска. «Львиная доля побед принадлежит шадринским тяжелоатлеткам: Александра Воинкова („Ермак“, первое место), Таисия Смирнова, Вероника Лягина, Полина Горшкова (ЗКФКиЗ, вторые места), Елизавета Вильданова („Ермак“, второе место)», — пишет ведомство.

В первенстве УрФО также участвуют спортсмены из Кургана, Шумихи и Петухово. Чемпионат и первенство продлится до 27 апреля.

Женская сборная Курганской области ранее уже добивалась высоких результатов: команда стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге. А спортсменки из Кургана и Шадринска неоднократно завоевывали медали на всероссийских и международных соревнованиях.

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Шадринские (Курганская область) тяжелоатлетки завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа, который проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. Всего в копилке сборной Курганской области после выступлений девушек оказалось шесть наград, из которых пять принесли спортсменки из Шадринска. «Львиная доля побед принадлежит шадринским тяжелоатлеткам: Александра Воинкова („Ермак“, первое место), Таисия Смирнова, Вероника Лягина, Полина Горшкова (ЗКФКиЗ, вторые места), Елизавета Вильданова („Ермак“, второе место)», — пишет ведомство. В первенстве УрФО также участвуют спортсмены из Кургана, Шумихи и Петухово. Чемпионат и первенство продлится до 27 апреля. Женская сборная Курганской области ранее уже добивалась высоких результатов: команда стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге. А спортсменки из Кургана и Шадринска неоднократно завоевывали медали на всероссийских и международных соревнованиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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