Шадринские (Курганская область) тяжелоатлетки завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа, который проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
Всего в копилке сборной Курганской области после выступлений девушек оказалось шесть наград, из которых пять принесли спортсменки из Шадринска. «Львиная доля побед принадлежит шадринским тяжелоатлеткам: Александра Воинкова („Ермак“, первое место), Таисия Смирнова, Вероника Лягина, Полина Горшкова (ЗКФКиЗ, вторые места), Елизавета Вильданова („Ермак“, второе место)», — пишет ведомство.
В первенстве УрФО также участвуют спортсмены из Кургана, Шумихи и Петухово. Чемпионат и первенство продлится до 27 апреля.
Женская сборная Курганской области ранее уже добивалась высоких результатов: команда стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге. А спортсменки из Кургана и Шадринска неоднократно завоевывали медали на всероссийских и международных соревнованиях.
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