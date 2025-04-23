Скончался Почетный гражданин Челябинска Александр Воронин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О смерти Александра Васильевича Воронина сообщили в администрации Челябинска
О смерти Александра Васильевича Воронина сообщили в администрации Челябинска Фото:

В Челябинске скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданина города Александр Васильевич Воронин. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Администрация города Челябинска с прискорбием сообщает о кончине Воронина Александра Васильевича — ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Челябинска. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале.

Александр Васильевич родился в 1925 году в Курганской области. В 1943 году ушел на фронт. Воевал сапером в составе Первого Украинского фронта, был отмечен орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и другими наградами.

После войны Александр Васильевич 30 лет отработал на ТЭЦ-1. В памяти ветеран останется как пример стойкости, скромности и беззаветной любви к своему делу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданина города Александр Васильевич Воронин. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «Администрация города Челябинска с прискорбием сообщает о кончине Воронина Александра Васильевича — ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Челябинска. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале. Александр Васильевич родился в 1925 году в Курганской области. В 1943 году ушел на фронт. Воевал сапером в составе Первого Украинского фронта, был отмечен орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и другими наградами. После войны Александр Васильевич 30 лет отработал на ТЭЦ-1. В памяти ветеран останется как пример стойкости, скромности и беззаветной любви к своему делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...