Скончался Почетный гражданин Челябинска Александр Воронин

В Челябинске скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданина города Александр Васильевич Воронин. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«Администрация города Челябинска с прискорбием сообщает о кончине Воронина Александра Васильевича — ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Челябинска. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале.
Александр Васильевич родился в 1925 году в Курганской области. В 1943 году ушел на фронт. Воевал сапером в составе Первого Украинского фронта, был отмечен орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и другими наградами.
После войны Александр Васильевич 30 лет отработал на ТЭЦ-1. В памяти ветеран останется как пример стойкости, скромности и беззаветной любви к своему делу.
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