Подполковник Дмитрий Галичин вышел на пенсию с должности начальника МО МВД «Каргапольский». Как складывался профессиональный путь курганского экс-силовика — в материале URA.RU на основе данных УМВД региона.
Образование и решение стать силовиком
Дмитрий Галичин родился в октябре 1984 года в Целинном районе Курганской области. После окончания школы он поступил в Челябинский юридический институт МВД России, который успешно окончил в 2004 году. Сразу после получения высшего образования начал службу в органах внутренних дел на должности участкового уполномоченного милиции в ОВД Шумихинского района.
Профессиональный рост в системе МВД
За годы службы Дмитрий Галичин зарекомендовал себя ответственным и компетентным сотрудником. В 2016 году он был назначен начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Шумихинский». Уже через год получил повышение и стал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка.
Опыт руководящей работы
С 2021 по 2022 годы силовик занимал должность заместителя начальника МО МВД России «Притобольный» — начальника полиции. Затем, с 2022 года по июль 2024 года, работал заместителем начальника МО МВД России «Шадринский» — начальником полиции. На всех этапах карьеры он уделял особое внимание вопросам обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений.
Награды и служебные командировки
За период службы Дмитрий Галичин неоднократно поощрялся ведомственными наградами за добросовестное исполнение служебных обязанностей. В 2019 году он проходил службу в командировке на территории Северо-Кавказского региона, где проявил высокий профессионализм и выдержку.
Начальник МО МВД «Каргапольский»
Подполковник Дмитрий Галичин в июле 2024 года был представлен в качестве начальника каргапольского отдела полиции. В руководящей должности он находился около 10 месяцев. За время его руководства в округе не произошло никаких скандальных происшествий. Под его руководством соблюдались эффективные меры по обеспечению общественной безопасности и защите прав граждан. По достижению пенсионного возраста по выслуге лет, подполковник Галичин принял решение выйти на пенсию.
Ранее URA.RU сообщало, что из МО МВД «Каргапольский» уволился начальник Дмитрий Галичин. Подполковник полиции вышел на пенсию спустя 10 месяцев после назначения.
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