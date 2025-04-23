Новые трамваи для Екатеринбурга привезет фирма московского миллиардера

Конкурс на поставку 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург выиграл московский производитель «ПК Транспортные системы», которого через третьи юрлица связывают с бенефициаром «Трансмашхолдинга» Искандером Махмудовым. Об итогах аукциона URA.RU сообщил информированный источник.
«Уралтрансмаш» (Екатеринбург) пытался обжаловать закупку через антимонопольную службу, но безрезультатно. В линейке трехсекционных трамваев от «ПК ТС» есть 71-931М «Витязь М», 71-934 «Лев», 71-931М «Витязь-Ленинград», 71-932 «Невский». Однако сейчас неизвестно, какие модели будут производить именно для Екатеринбурга.
Трамваи доставят в третьем квартале 2025 года. Составы будут низкопольные, оснащенные кондиционером, табло, USB-разъемами.
Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Все это проходит в рамках большой транспортной реформы, запущенной в начале марта 2024-го. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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