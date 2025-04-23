Свердловские власти страхуются под давлением силовиков: мэру предложили уйти

Резиденция свердловского губернатора опасается за судьбу главы Кушвы Михаила Слепухина, чьи подчиненные стали фигурантами уголовного дела. По данным URA.RU, Слепухину предложили уйти в отставку.
В первый раз это произошло до визита силовиков в городскую администрацию. Второй раз — 22 апреля. «Но Слепухин отказывается. Он настаивает, что не знал ни о каких преступлениях и что правда за ним», — поделился источник. По данным другого собеседника, к Слепухину на текущий момент у правоохранителей претензий нет — только вопросы.
Сам он в момент звонка корреспондента был на совещании. Ответ на письменный вопрос по теме будет опубликован, как только поступит.
Как ранее сообщало URA.RU, 22 апреля были задержаны глава комитета ЖКХ Александр Шурыгин и директор МКУ «Коммунальные сети». Обоим предъявили обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), в основу уголовного дела, предположительно, легли показания экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова и его бывшего первого зама Андрея Кислицына.
Претензии силовиков якобы связаны с реализацией федерального проекта «Чистая вода» (по другой версии- с концессией по замене труб). По словам другого собеседника, близкого к кушвинским властям, в 2022 году в городе построили станцию водоподготовки и водозабора. Полтора года все было хорошо, затем в воде начали появляться примеси, и она пожелтела. Власти стали пользоваться реагентами для очистки, но комплексно решить проблему не смогли.
«Подрядчик, который занимался пусконаладочными работами, до сих пор не разработал технологические карты. Мэрия с ним судится, готовится подать на расторжение контракта. Самое интересное, что стройнадзор вела федеральная организация из Москвы, они подписывали все документы о приемке, но к ним — специалистам, которые должны были вникать в узкопрофильные технологические процессы — вопросов [у следствия] нет», — удивляется один из источников. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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