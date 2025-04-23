Капитан ХК «Автомобилист» Голышев провалил допинг-тест

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеиста временно отстранили на прошлой неделе. Руководство клуба ожидает полного выяснения обстоятельств.
«ХК „Автомобилист“ сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — следует из поста в Telegram-канале команды. Если употребление допинга докажут, то игрока могут дисквалифицировать на четыре года.
Голышев выступает за «Автомобилист» с 2013 года, но в 2021 году играл за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс». На его счету в КХЛ 607 матчей и 355 очков.
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