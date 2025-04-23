Капитан ХК «Автомобилист» Голышев провалил допинг-тест

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Анатолия Голышева временно дисквалифицировали
Анатолия Голышева временно дисквалифицировали Фото:

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеиста временно отстранили на прошлой неделе. Руководство клуба ожидает полного выяснения обстоятельств.

«ХК „Автомобилист“ сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — следует из поста в Telegram-канале команды. Если употребление допинга докажут, то игрока могут дисквалифицировать на четыре года.

Голышев выступает за «Автомобилист» с 2013 года, но в 2021 году играл за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс». На его счету в КХЛ 607 матчей и 355 очков.

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Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеиста временно отстранили на прошлой неделе. Руководство клуба ожидает полного выяснения обстоятельств. «ХК „Автомобилист“ сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — следует из поста в Telegram-канале команды. Если употребление допинга докажут, то игрока могут дисквалифицировать на четыре года. Голышев выступает за «Автомобилист» с 2013 года, но в 2021 году играл за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс». На его счету в КХЛ 607 матчей и 355 очков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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