Генерал Шилов рассматривается на должность министра тербезопасности Прикамья

Одним из претендентов на пост министра территориальной безопасности Пермского края считается генерал-майор полиции Максим Шилов. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в политэлитах.
«Шилов вполне может занять пост министра территориальной безопасности региона. У него для этого есть и необходимый оперативный опыт, и допуск к государственной тайне», — уточнили собеседники агентства. По их словам, Шилов обладает не только достаточными компетенциями, но и связями. Источник, близкий к краевым властям, возможное назначение Шилова не подтверждает.
Шилов построил карьеру в структурах МВД. Его служба началась в Свердловском Перми, где он занимался раскрытием имущественных преступлений. Постепенно его повысили до главного следователя региона и дали погоны генерал-майора. В марте Шилов подал рапорт об увольнении и вышел на пенсию
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