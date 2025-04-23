Генерал Шилов рассматривается на должность министра тербезопасности Прикамья

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Генерал-майор Максим Шилов может стать министром
Генерал-майор Максим Шилов может стать министром Фото:

Одним из претендентов на пост министра территориальной безопасности Пермского края считается генерал-майор полиции Максим Шилов. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в политэлитах.

«Шилов вполне может занять пост министра территориальной безопасности региона. У него для этого есть и необходимый оперативный опыт, и допуск к государственной тайне», — уточнили собеседники агентства. По их словам, Шилов обладает не только достаточными компетенциями, но и связями. Источник, близкий к краевым властям, возможное назначение Шилова не подтверждает.

Шилов построил карьеру в структурах МВД. Его служба началась в Свердловском Перми, где он занимался раскрытием имущественных преступлений. Постепенно его повысили до главного следователя региона и дали погоны генерал-майора. В марте Шилов подал рапорт об увольнении и вышел на пенсию

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Одним из претендентов на пост министра территориальной безопасности Пермского края считается генерал-майор полиции Максим Шилов. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в политэлитах. «Шилов вполне может занять пост министра территориальной безопасности региона. У него для этого есть и необходимый оперативный опыт, и допуск к государственной тайне», — уточнили собеседники агентства. По их словам, Шилов обладает не только достаточными компетенциями, но и связями. Источник, близкий к краевым властям, возможное назначение Шилова не подтверждает. Шилов построил карьеру в структурах МВД. Его служба началась в Свердловском Перми, где он занимался раскрытием имущественных преступлений. Постепенно его повысили до главного следователя региона и дали погоны генерал-майора. В марте Шилов подал рапорт об увольнении и вышел на пенсию
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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