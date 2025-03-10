Статусный генерал Шилов покидает пермский главк МВД

Замруководителя ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-майор Максим Шилов покидает свою должность. Он написал рапорт о выходе на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительном ведомстве.
«Шилов действительно подал рапорт о выходе на пенсию. Он сделал это еще в понедельник, 3 марта», — уточнил собеседник агентства. В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос информации, ответ ожидается. Источники URA.RU сошлись во мнении, что скорее всего это решение связано с результатами проверки центрального аппарата, которая прошла осенью 2024 года.
Тогда ревизоры в течение месяца проверяли работу ведомства. В работе главного следственного управления МВД был выявлен ряд нарушений. В частности, московские ревизоры отметили дефицит кадров среди следователей полиции, волокиту, которой занимаются действующие следователи, а также плохое обращение с уголовными делами в архиве. Ревизоры просто не смогли найти, куда пропали более 500 уголовных дел. По результатам проверки, оценка «Неудовлетворительно» была выставлена по 10 показателям из 17.
Генерал-майор Шилов пришел работать в правоохранительные органы в 2000 году. Он начал свою деятельность с раскрытия имущественных преступлений в Свердловском районе. В 2016 году его назначили первым заместителем начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю. В 2018 году он по указу президента назначен заместителем руководителя краевого главка и главным следователем МВД в регионе. В 2020 году он получил погоны генерал-майора.
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