Имущество Чубайса арестовывают

«Роснано» подала ранее иск в суд против своего экс-главы Анатолия Чубайса
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Судебные приставы начинают процедуру наложения ареста на имущество экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Информация появилась в базе данных ФССП.
«Приставы открыли исполнительное производство на основании иска в отношении экс-главы компании „Роснано“ Анатолия Чубайса», — передает ТАСС информацию приставов. Речь идет о наложении ареста на имущество.
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