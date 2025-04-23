Имущество Чубайса арестовывают

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«Роснано» подала ранее иск в суд против своего экс-главы Анатолия Чубайса
«Роснано» подала ранее иск в суд против своего экс-главы Анатолия Чубайса Фото:
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Судебные приставы начинают процедуру наложения ареста на имущество экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Информация появилась в базе данных ФССП.

«Приставы открыли исполнительное производство на основании иска в отношении экс-главы компании „Роснано“ Анатолия Чубайса», — передает ТАСС информацию приставов. Речь идет о наложении ареста на имущество.

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Судебные приставы начинают процедуру наложения ареста на имущество экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Информация появилась в базе данных ФССП. «Приставы открыли исполнительное производство на основании иска в отношении экс-главы компании „Роснано“ Анатолия Чубайса», — передает ТАСС информацию приставов. Речь идет о наложении ареста на имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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