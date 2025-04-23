Автобус с детьми из «Артека» попал в массовое ДТП в Севастополе

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В результате ДТП были госпитализированы восемь детей (архивное фото)
В результате ДТП были госпитализированы восемь детей (архивное фото) Фото:

В массовое ДТП попал автобус с детьми, которые ехали из лагеря «Артек» на экскурсию в Севастополь. Авария случилась около 12:50 по местному времени на улице Гоголя, напротив дома №45, в результате чего несколько несовершеннолетних получили травмы. Сообщает госавтоинспекции городского УМВД России.

«Сегодня в 12 часов 50 минут в Севастополе напротив дома № 45 по улице Гоголя произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько детей» — сообщает ведомство. УМВД рассказало, что 53-летний водитель автобуса Scania нарушил дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, который от удара врезался в BMW. Восемь детей были госпитализированы.

На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГИБДД. Они продолжают выяснять обстоятельства происшествия для принятия процессуального решения.

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В массовое ДТП попал автобус с детьми, которые ехали из лагеря «Артек» на экскурсию в Севастополь. Авария случилась около 12:50 по местному времени на улице Гоголя, напротив дома №45, в результате чего несколько несовершеннолетних получили травмы. Сообщает госавтоинспекции городского УМВД России. «Сегодня в 12 часов 50 минут в Севастополе напротив дома № 45 по улице Гоголя произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько детей» — сообщает ведомство. УМВД рассказало, что 53-летний водитель автобуса Scania нарушил дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, который от удара врезался в BMW. Восемь детей были госпитализированы. На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГИБДД. Они продолжают выяснять обстоятельства происшествия для принятия процессуального решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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