Автобус с детьми из «Артека» попал в массовое ДТП в Севастополе

В массовое ДТП попал автобус с детьми, которые ехали из лагеря «Артек» на экскурсию в Севастополь. Авария случилась около 12:50 по местному времени на улице Гоголя, напротив дома №45, в результате чего несколько несовершеннолетних получили травмы. Сообщает госавтоинспекции городского УМВД России.
«Сегодня в 12 часов 50 минут в Севастополе напротив дома № 45 по улице Гоголя произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько детей» — сообщает ведомство. УМВД рассказало, что 53-летний водитель автобуса Scania нарушил дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, который от удара врезался в BMW. Восемь детей были госпитализированы.
На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГИБДД. Они продолжают выяснять обстоятельства происшествия для принятия процессуального решения.
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