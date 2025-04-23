В России хотят запретить сдавать квартиры без согласия соседей

В России предложили ввести обязательное согласование аренды квартир с соседями, чтобы защитить жильцов от неудобств, создаваемых арендаторами. Причину ввода инициативы объяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Проблема в том, что периодически квартиры сдают (в том числе посуточно) тем, кто создают невыносимые условия для жителей. И если нет нормального диалога между соседями, сдача превращается просто в издевательство», — пояснил Нилов. Его слова передает RT.
Он отметил, что арендаторы нередко проявляют себя шумным поведением, создают антисанитарные условия и курят на лестничных клетках. Это делает совместное проживание невозможным.
Депутат подчеркнул, что даже краткосрочная аренда может превратить квартиру в «притон», а постоянные жильцы лишаются права на спокойную жизнь. По его мнению, собственники недвижимости должны ответственнее относиться к сдаче жилья и учитывать интересы соседей. Разрабатываемый механизм согласования направлен на то, чтобы права всех жителей были защищены и не нарушались действиями арендаторов.
Ранее сообщалось, что в Государственную думу намерены внести законопроект, предусматривающий обязательное получение письменного согласия соседей от собственников квартир при сдаче жилья в аренду. Согласие соседей допускается оформить в свободной форме. Важным условием является письменное выражение позиции с обязательным указанием подписи и паспортных данных.
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