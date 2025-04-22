Треть преступлений, расследуемых в ХМАО, связаны с коррупцией

Треть уголовных дел, которые расследуют следователи в ХМАО, связаны с коррупцией. Об этом сообщается в СК по ХМАО-Югре.
«За первые три месяца 2025 года следователями рассмотрено 2133 сообщения о преступлениях. Возбуждено 528 уголовных дел, более трети из которых — преступления коррупционной направленности», — написано на официальном сайте ведомства.
Также сотрудники сообщили, что завершено расследование 233 уголовных дел, 100 из которых — о тяжких и особо тяжких преступлениях. В числе раскрытых дел в первом квартале 2025 года — 12 убийств и шесть фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
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