22 апреля 2025

Треть преступлений, расследуемых в ХМАО, связаны с коррупцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Из 528 уголовных дел, более трети - преступления коррупционной направленности
Из 528 уголовных дел, более трети - преступления коррупционной направленности Фото:

Треть уголовных дел, которые расследуют следователи в ХМАО, связаны с коррупцией. Об этом сообщается в СК по ХМАО-Югре.

«За первые три месяца 2025 года следователями рассмотрено 2133 сообщения о преступлениях. Возбуждено 528 уголовных дел, более трети из которых — преступления коррупционной направленности», — написано на официальном сайте ведомства.

Также сотрудники сообщили, что завершено расследование 233 уголовных дел, 100 из которых — о тяжких и особо тяжких преступлениях. В числе раскрытых дел в первом квартале 2025 года — 12 убийств и шесть фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

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Треть уголовных дел, которые расследуют следователи в ХМАО, связаны с коррупцией. Об этом сообщается в СК по ХМАО-Югре. «За первые три месяца 2025 года следователями рассмотрено 2133 сообщения о преступлениях. Возбуждено 528 уголовных дел, более трети из которых — преступления коррупционной направленности», — написано на официальном сайте ведомства. Также сотрудники сообщили, что завершено расследование 233 уголовных дел, 100 из которых — о тяжких и особо тяжких преступлениях. В числе раскрытых дел в первом квартале 2025 года — 12 убийств и шесть фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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