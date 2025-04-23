Жительница Курганской области ударила ножом мужа за пьянство

В Макушинском муниципальном округе (Курганская область) вынесли приговор 45-летней жительнице, обвиняемой в нанесении тяжкого вреда здоровью своему супругу. Женщина признана виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда) за то, что пыталась остановить пьянку мужа и применила нож в ходе ссоры. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Инцидент случился в январе 2024 года во дворе дома супругов, между которыми произошел конфликт. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, и жена сделала ему замечание. В ответ на это мужчина стал вести себя агрессивно, замахнулся на супругу и высказывал угрозы. «В момент, когда потерпевший нагнулся, чтобы поднять упавшую бутылку водки, подсудимая ударила его ножом в спину», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте организации.
Суд признал вину жены и приговорил ее к двум годам лишения свободы. Суд учел наличие смягчающих обстоятельств: оказание подсудимой медицинской помощи потерпевшему после происшествия, отсутствие отягчающих факторов и мнение самого пострадавшего. В связи с этим женщине было назначено условное наказание с испытательным сроком три года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».