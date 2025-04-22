В ЯНАО изъяли из оборота несколько партий хлеба

Роспотребнадзор изъял из оборота три партии хлеба массой 66 кг. Продукция неправильно хранилась, отсутствовала полная информация о ней, сообщили в надзорном ведомстве.
«В ходе контрольно-надзорных мероприятий было изъято из оборота три партии продукции массой 66 кг. Основными нарушениями явились несоблюдения условий хранения продукции, отсутствие полной информации», — сообщается в релизе на сайте окружного Роспотребнадзора.
По данным ведомства, нарушителей привлекли к административной ответственности. В течение трех месяцев 2025 года специалисты вели мониторинг качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий, производимых и реализуемых на территории округа. Проводились и лабораторные исследования. Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.
Ранее в Лабытнанги запретили розничную продажу молочной продукции от частной предпринимательницы, которая реализовывала населению просроченный товар. На предостережения Роспотребнадзора в ИП не реагировали.
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