22 апреля 2025

В ЯНАО изъяли из оборота несколько партий хлеба

Роспотребнадзор на Ямале изъял из оборота 66 кг хлеба
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из оборота изъяли 66 кг хлеба
Из оборота изъяли 66 кг хлеба Фото:

Роспотребнадзор изъял из оборота три партии хлеба массой 66 кг. Продукция неправильно хранилась, отсутствовала полная информация о ней, сообщили в надзорном ведомстве.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий было изъято из оборота три партии продукции массой 66 кг. Основными нарушениями явились несоблюдения условий хранения продукции, отсутствие полной информации», — сообщается в релизе на сайте окружного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, нарушителей привлекли к административной ответственности. В течение трех месяцев 2025 года специалисты вели мониторинг качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий, производимых и реализуемых на территории округа. Проводились и лабораторные исследования. Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Ранее в Лабытнанги запретили розничную продажу молочной продукции от частной предпринимательницы, которая реализовывала населению просроченный товар. На предостережения Роспотребнадзора в ИП не реагировали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор изъял из оборота три партии хлеба массой 66 кг. Продукция неправильно хранилась, отсутствовала полная информация о ней, сообщили в надзорном ведомстве. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий было изъято из оборота три партии продукции массой 66 кг. Основными нарушениями явились несоблюдения условий хранения продукции, отсутствие полной информации», — сообщается в релизе на сайте окружного Роспотребнадзора. По данным ведомства, нарушителей привлекли к административной ответственности. В течение трех месяцев 2025 года специалисты вели мониторинг качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий, производимых и реализуемых на территории округа. Проводились и лабораторные исследования. Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. Ранее в Лабытнанги запретили розничную продажу молочной продукции от частной предпринимательницы, которая реализовывала населению просроченный товар. На предостережения Роспотребнадзора в ИП не реагировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...