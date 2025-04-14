14 апреля 2025

Предприниматель из ЯНАО злоупотребляла торговлей опасной молочной продукцией

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги продавали просроченную молочную продукцию
В Лабытнанги продавали просроченную молочную продукцию Фото:

В Лабытнанги запретили розничную продажу молочной продукции от частной предпринимательницы, которая реализовывала населению просроченный товар. На предостережения Роспотребнадзора в ИП не реагировали. Торговлю пришлось закрывать через суд, сообщают в надзорном органе.

«ИП Магсумовой Р.М. были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований. Однако и после получения предостережений ИП Магсумова Р.М. продолжила реализовывать товар с нарушениями, что подтверждается сведениями ГИС МТ», — поясняют в окружном Роспотребнадзоре.

По данным источника, ведомство подало заявление в Лабытнангский городской суд и добилось прекращения розничной продажи пищевой продукции с истекшими сроками годности. Также суд установил запрет на торговлю.

В 2024 году в Роспотребнадзор ЯНАО поступило 1159 жалоб о нарушении прав потребителей. Это 58,5% от общего количества обращений. 

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В Лабытнанги запретили розничную продажу молочной продукции от частной предпринимательницы, которая реализовывала населению просроченный товар. На предостережения Роспотребнадзора в ИП не реагировали. Торговлю пришлось закрывать через суд, сообщают в надзорном органе. «ИП Магсумовой Р.М. были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований. Однако и после получения предостережений ИП Магсумова Р.М. продолжила реализовывать товар с нарушениями, что подтверждается сведениями ГИС МТ», — поясняют в окружном Роспотребнадзоре. По данным источника, ведомство подало заявление в Лабытнангский городской суд и добилось прекращения розничной продажи пищевой продукции с истекшими сроками годности. Также суд установил запрет на торговлю. В 2024 году в Роспотребнадзор ЯНАО поступило 1159 жалоб о нарушении прав потребителей. Это 58,5% от общего количества обращений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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