Путин отметил работу курганской чиновницы из Каргапольского округа

Начальник МКУ «Чашинский территориальный отдел» Каргапольского округа Курганской области Галина Замятина получила почетное звание. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“ Замятиной Галине Александровне, — говорится в указе президента. Звание присвоено за заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу.
Замятина является начальником Чашинского теротдела, обслуживающего 21 населенный пункт в Каргапольском округе. 57-летний специалист работает в муниципалитете с 2004 года и первой из глав прошла процедуру укрупнения сельсовета, когда были добавлены новые деревни и села в рамках муниципальной реформы.
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