В Тюмени на полторы недели перекроют съезд на развязке улиц Дружбы — Мельникайте

В Тюмени с 25 апреля по 4 мая будет прекращено движение транспорта на первом съезде дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.
«В связи с выполнением работ по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируется прекращение движения транспорта на съезде № 1. В период с 25 апреля по 4 мая», — указано в сообщении тюменской мэрии.
Объехать закрытый для проезда участок развязки можно по ул. Мельникайте. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за выполнения работ по реконструкции трубопровода с 19 мая по 12 августа будет частично ограничено движение по ул. 25 Октября. Рядом с этой дорогой находится официальная резиденция губернатора Тюменской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!