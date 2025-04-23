В Тюмени на полторы недели перекроют съезд на развязке улиц Дружбы — Мельникайте. Схема

В Тюмени на полторы недели перекроют съезд на развязке улиц Дружбы — Мельникайте
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы планируют завершить к 4 мая
Ремонтные работы планируют завершить к 4 мая Фото:

В Тюмени с 25 апреля по 4 мая будет прекращено движение транспорта на первом съезде дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.

«В связи с выполнением работ по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируется прекращение движения транспорта на съезде № 1. В период с 25 апреля по 4 мая», — указано в сообщении тюменской мэрии.

Объехать закрытый для проезда участок развязки можно по ул. Мельникайте. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. 

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за выполнения работ по реконструкции трубопровода с 19 мая по 12 августа будет частично ограничено движение по ул. 25 Октября. Рядом с этой дорогой находится официальная резиденция губернатора Тюменской области.

Съезд перекроют из-за ремонтных работ
Съезд перекроют из-за ремонтных работ
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В Тюмени с 25 апреля по 4 мая будет прекращено движение транспорта на первом съезде дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. «В связи с выполнением работ по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируется прекращение движения транспорта на съезде № 1. В период с 25 апреля по 4 мая», — указано в сообщении тюменской мэрии. Объехать закрытый для проезда участок развязки можно по ул. Мельникайте. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.  Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за выполнения работ по реконструкции трубопровода с 19 мая по 12 августа будет частично ограничено движение по ул. 25 Октября. Рядом с этой дорогой находится официальная резиденция губернатора Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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