Путин наградил зампредседателя пермского заксобрания Яшкина

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Сергей Яшкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени»
Сергей Яшкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» Фото:

Владимир Путин наградил орденом заместителя председателя законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

«Наградить Яшкина Сергея Леонидовича орденом „За заслуги перед Отечеством IV степени“», — говорится в документе. Отмечается, что награда будет вручена за многолетнюю добросовестную работу и активную законотворческую деятельность.

Яшкин окончил Нижегородскую академию МВД России. С 1980 по 1983 годы работал на машиностроительном заводе имени Дзержинского, затем служил в Советской Армии. С 1985 по 2015 год работал в МВД Пермской области, а с 2011 по 2015 год был командиром специального отряда быстрого реагирования. Является депутатом Законодательного Собрания Пермского края, где занимается вопросами патриотического воспитания молодежи, поддержкой ветеранов и развитием волонтерских проектов.

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Владимир Путин наградил орденом заместителя председателя законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. «Наградить Яшкина Сергея Леонидовича орденом „За заслуги перед Отечеством IV степени“», — говорится в документе. Отмечается, что награда будет вручена за многолетнюю добросовестную работу и активную законотворческую деятельность. Яшкин окончил Нижегородскую академию МВД России. С 1980 по 1983 годы работал на машиностроительном заводе имени Дзержинского, затем служил в Советской Армии. С 1985 по 2015 год работал в МВД Пермской области, а с 2011 по 2015 год был командиром специального отряда быстрого реагирования. Является депутатом Законодательного Собрания Пермского края, где занимается вопросами патриотического воспитания молодежи, поддержкой ветеранов и развитием волонтерских проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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