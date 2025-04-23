Путин наградил зампредседателя пермского заксобрания Яшкина

Владимир Путин наградил орденом заместителя председателя законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
«Наградить Яшкина Сергея Леонидовича орденом „За заслуги перед Отечеством IV степени“», — говорится в документе. Отмечается, что награда будет вручена за многолетнюю добросовестную работу и активную законотворческую деятельность.
Яшкин окончил Нижегородскую академию МВД России. С 1980 по 1983 годы работал на машиностроительном заводе имени Дзержинского, затем служил в Советской Армии. С 1985 по 2015 год работал в МВД Пермской области, а с 2011 по 2015 год был командиром специального отряда быстрого реагирования. Является депутатом Законодательного Собрания Пермского края, где занимается вопросами патриотического воспитания молодежи, поддержкой ветеранов и развитием волонтерских проектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!