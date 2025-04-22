22 апреля 2025

В городах ХМАО готовятся к празднованию юбилея Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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В преддверии важной даты приводят в порядок улицы и парки, проводят субботники и украшают здания
В преддверии важной даты приводят в порядок улицы и парки, проводят субботники и украшают здания Фото:

В городах Югры готовятся к празднованию юбилея Победы — в преддверии важной даты приводят в порядок улицы и парки, проводят субботники и украшают здания праздничной символикой. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«На улицах Сургута появилось праздничное убранство — предприятия оформили свои территории флагами. Скоро в мемориале Славы установят декоративные панно, которые послужат югорчанам фотозоной, а главным подарком для горожан стало открытие памятника воину-освободителю», — сказано в сообщении.

В Ханты-Мансийске на фасадах зданий размещают баннеры с кадрами хроники, общественный транспорт стилизовали юбилейной символикой. На улицах ставят инсталляции, а в центре города смонтировали лайтбоксы с проектом «Ханты-Мансийск — спасибо за Победу!».

А в Нижневартовске развешивают на зданиях флаги, растяжки и баннеры. На большом экране запустили первую часть видеоролика с портретами героев Великой Отечественной войны.

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В городах Югры готовятся к празднованию юбилея Победы — в преддверии важной даты приводят в порядок улицы и парки, проводят субботники и украшают здания праздничной символикой. Об этом сообщили в окружном правительстве. «На улицах Сургута появилось праздничное убранство — предприятия оформили свои территории флагами. Скоро в мемориале Славы установят декоративные панно, которые послужат югорчанам фотозоной, а главным подарком для горожан стало открытие памятника воину-освободителю», — сказано в сообщении. В Ханты-Мансийске на фасадах зданий размещают баннеры с кадрами хроники, общественный транспорт стилизовали юбилейной символикой. На улицах ставят инсталляции, а в центре города смонтировали лайтбоксы с проектом «Ханты-Мансийск — спасибо за Победу!». А в Нижневартовске развешивают на зданиях флаги, растяжки и баннеры. На большом экране запустили первую часть видеоролика с портретами героев Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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