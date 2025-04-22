В городах ХМАО готовятся к празднованию юбилея Победы

В городах Югры готовятся к празднованию юбилея Победы — в преддверии важной даты приводят в порядок улицы и парки, проводят субботники и украшают здания праздничной символикой. Об этом сообщили в окружном правительстве.
«На улицах Сургута появилось праздничное убранство — предприятия оформили свои территории флагами. Скоро в мемориале Славы установят декоративные панно, которые послужат югорчанам фотозоной, а главным подарком для горожан стало открытие памятника воину-освободителю», — сказано в сообщении.
В Ханты-Мансийске на фасадах зданий размещают баннеры с кадрами хроники, общественный транспорт стилизовали юбилейной символикой. На улицах ставят инсталляции, а в центре города смонтировали лайтбоксы с проектом «Ханты-Мансийск — спасибо за Победу!».
А в Нижневартовске развешивают на зданиях флаги, растяжки и баннеры. На большом экране запустили первую часть видеоролика с портретами героев Великой Отечественной войны.
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